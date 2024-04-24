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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ຮ່ວມມືພັດທະນາລະບົບນິເວດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ປັນຍາປະດິດ

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ NVIDIA ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ສູນນະວັດຕະກຳແຫ່ງຊາດ ຢູ່ເຂດອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຊີສູງ ຮ່ວາລາກ (NIC ຮ່ວາລາກ).
ການເຮັດວຽກໃນວັນທີ 22 ເມສາ (ພາບ:Trần Trung/ baoquocte.vn)

ວັນທີ 22 ເມສາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຫງວຽນຈີ໋ຢຸ້ງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ມີການເຮັດວຽກກັບທ່ານ Keith Strier, ຮອງປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ NVIDIA (ອາເມລິກາ). ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີ໋ຢຸ້ງ ໄດ້ແບ່ງປັນບັນດາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ແລະ ປັນຍາປະດິດ (AI) ຢູ່ ຫວຽດນາມ; ໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ແກ່ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ; ກ່ຽວກັບກົນໄກນະໂຍບາຍບຸລິມະສິດ, ການໜູນຊ່ວຍ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ແລະ AI ເຂົ້າ ຫວຽດນາມ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ NVIDIA ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ສູນນະວັດຕະກຳແຫ່ງຊາດ ຢູ່ເຂດອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຊີສູງ ຮ່ວາລາກ (NIC ຮ່ວາລາກ).

ກ່ອນນັ້ນ, ໃນເດືອນທັນວາ 2023, ທ່ານ Jesen Huang, ປະທານ ກຸ່ມບໍລິສັດ NVIDIA ກໍ່ມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານປະທານ Jesen Huang ຕີລາຄາສູງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ກາລະໂອກາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ແລະ AI, ພິເສດແມ່ນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກິດຈະການສ້າງສາປະເທດຊາດມີການປະກອບສ່ວນຂອງບັນດານັກຮົບເກົ່າດ້ຽນບຽນ

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ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາງ ເຈືອງທິມາຍ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ, ຢັ້ງຢືນວ່າ: ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ແມ່ນໂອກາເພື່ອໃຫ້ທົ່ວພັກ, ທົ່ວກອງທັບ, ທົ່ວປວງຊົນສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອປະຕິວັດ...
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