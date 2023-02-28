Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກລະເບີດໝາກມິນພາຍຫຼັງສົງຄາມ

ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ສະເໜີໃຫ້ຝ່າຍ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໜູນຊ່ວຍ, ໃນນັ້ນມີເລື່ອງຍູ້ໄວການສ້າງສະໜາມຝຶກຊ້ອມຕາມມາດຕະຖານການກະທຳກ່ຽວກັບໝາກມິນສາກົນ.
ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ເຮັດວຽກກັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Marc E.Knapper (ພາບ: qdnd.vn)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ກັນຍາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ຫົວໜ້າອົງການປະຈຳຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກລະເບີດໝາກມິນ ແລະ ທາດພິດເຄມີພາຍຫຼັງສົງຄາມ (ຄະນະຊີ້ນຳ 701), ໄດ້ເຮັດວຽກກັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Marc E.Knapper ກ່ຽວກັບບັນຫາຮ່ວມມືແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກລະເບີດໝາກມິນພາຍຫຼັງສົງຄາມ.

ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ສະເໜີໃຫ້ຝ່າຍ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໜູນຊ່ວຍ, ໃນນັ້ນມີເລື່ອງຍູ້ໄວການສ້າງສະໜາມຝຶກຊ້ອມຕາມມາດຕະຖານການກະທຳກ່ຽວກັບໝາກມິນສາກົນ. ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາວ່າ ອາເມລິກາ ຈະບຸລິມະສິດອຸປະຖຳໂດຍກົງໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ມີກຳລັງຄວາມສາມາດ, ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ຫວຽດນາມ; ເປີດກວ້າງຂອບເຂດໜູນຊ່ວຍໄປຍັງບໍລິເວນຕ່າງໆທີ່ຖືກມົນລະພິດຈາກລະເບີດໝາກມິນ, ວັດຖຸລະເບີດ…

ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Marc E.Knapper ຢືນຢັນ ນັບແຕ່ປີ 2013, ພາຍຫຼັງທີ່ 2 ປະເທດລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳກ່ຽວກັບການໜູນຊ່ວຍວຽກງານ ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກລະເບີດໝາກມິນ, ອາເມລິກາ ໄດ້ມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາເປັນຢ່າງດີ, ຍູ້ແຮງການອຸປະຖຳລວມທັງໂດຍກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຜ່ານບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ. ອາເມລິກາ ກໍ່ຕັ້ງໜ້າເຊື່ອມຕໍ່, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນວຽກງານແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກລະເບີດໝາກມິນພາຍຫຼັງສົງຄາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພື່ອພາລະກິດເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ

ເພື່ອພາລະກິດເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ

ໃນບັນດາໄລຍະປະຫວັດສາດຂອງ ຫວຽດນາມ, ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ໄດ້ມານະພະຍາຍາມຜ່ານມາ, ປະຕິບັດສຳເລັດພາລະກຳຂອງຕົນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top