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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈອັນດີງາມຢູ່ງານຕະຫຼາດນັດວັດທະນະທຳ - ອາຫານການກິນ ສະຫະປະຊາຊາດ ປີ 2023

ຮ້ານ “ຄົວ ຫວຽດນາມ” ດ້ວຍບັນເຍື່ອງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ແຂກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດ
  ຮ້ານ “ຄົວ ຫວຽດນາມ” (ພາບ: TTXVN)  
ວັນທີ 06 ມີຖຸນາ, ທີ່ສຳນັກງານສະຫະປະຊາຊາດ, ຢູ່ ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ, ໄດ້ຈັດງານຕະຫຼາດນັດວັດທະນະທຳ - ອາຫານການກິນສາກົນ ສະຫະປະຊາຊາດ (UN International Bazaar) 2023. ເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດນີ້ມີກວ່າ 100 ຮ້ານທີ່ວາງຂາຍບັນດາຜະລິດຕະພັນສີລະປະຫັດທະກຳ ແລະ ອາຫານພື້ນເມືອງຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກສະຫະປະຊາຊາດ. ໃນຄັ້ງນີ້, ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍ 2 ຮ້ານ. ຮ້ານວາງຂາຍເຄື່ອງສີລະປະຫັດທະກຳຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກເພື່ອນມິດສາກົນຫຼາຍຄົນ, ພິເສດແມ່ນບັນດາຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ, ພາບສີຂັດມັນ, ແພໄໝພື້ນເມືອງ… ພິເສດ, ຮ້ານ “ຄົວ ຫວຽດນາມ” ດ້ວຍບັນເຍື່ອງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ແຂກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດ ແລະ ໄດ້ຮັບຫຼາຍຄຳຊື່ນຊົມ. ງານຕະຫຼາດນັດນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນປະຈຳປີ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນແລກປ່ຽນ, ພ້ອມທັງສ້າງກອງທຶນສະໜັບສະໜູນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ, ໂຄງການມະນຸດສະທຳຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

UNDP - ຄູ່​ຮ່ວມມື​ສຳ​ຄັນ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ບົນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາ​ກົນ

UNDP - ຄູ່​ຮ່ວມມື​ສຳ​ຄັນ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ບົນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາ​ກົນ

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ຮັບເຊື້ອເຊີນເປັນນັກປະຖະກະຖາຢູ່ກອງປະຊຸມ ເພື່ອແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງ ຫວຽດນາມ.
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