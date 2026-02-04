Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ສົນໃຈເຖິງການຮ່ວມມືດ້ານອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດກັບສາກົນ

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຮວ່າງຊວັນຈຽນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂງານວາງສະແດງ ແລະ ດຳເນີນການພົບປະ 2 ຝ່າຍກັບ ທ່ານ Chan Heng Kee, ເລຂາຜູ້ປະຈຳການກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສິງກະໂປ.
ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງການບິນ ສິງກະໂປ (ພາບ: BQP)

ໂດຍຕອບຮັບຄຳເຊີນຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສິງກະໂປ, ທ່ານພົນໂທ ຮວ່າງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງການບິນ ສິງກະໂປ (Singapore Airshow) ທີ່ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 03 – 08 ກຸມພາ, ຢູ່ ສິງກະໂປ.

        ວັນທີ 03 ກຸມພາ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຮວ່າງຊວັນຈຽນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂງານວາງສະແດງ ແລະ ດຳເນີນການພົບປະ 2 ຝ່າຍກັບ ທ່ານ Chan Heng Kee, ເລຂາຜູ້ປະຈຳການກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສິງກະໂປ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານ ຮວ່າງຊວັນຈຽນ ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພັດທະນາການພົວພັນດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ ໃນບັນດາຂົງເຂດ, ຄື: ການຮ່ວມມືດ້ານການທະຫານ, ເຫຼົ່າຮົບ; ການຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງ; ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພໃນການເດີນເຮືອ; ການກູ້ໄພກູ້ຊີບ; ເສນາຮັກ, ພະລາທິການ, ຄວາມໝັ້ນຄົງແບບໃໝ່…

        ກໍ່ທີ່ງານວາງສະແດງ, ທ່ານພົນໂທ ຮວ່າງຊວັນຈຽນ ໄດ້ພົບປະກັບການນຳກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ພົບປະກັບວິສາຫະກິດປ້ອງກັນຊາດຂອງ ສິງກະໂປ, ຝລັ່ງ, ອາເມລິກາ,  ຍີ່ປຸ່ນ, ອິດສະຣາແອັນ, ເຊັກໂກ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາວ ອວຍ​ພອນ​ວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ຄົບ​ຮອບ 96 ປີ

ລາວ ອວຍ​ພອນ​ວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ຄົບ​ຮອບ 96 ປີ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 02 – 03 ກຸມພາ, ມີຫຼາຍຄະນະພັກ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ສຳນັກງານອົງການຂອງລາວ ໄດ້ເຂົ້າໄປຍັງສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ອວຍພອນເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 96 ປີ (03/02/1930 – 03/02/2026) ແລະ ບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີມະເມຍ 2026.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top