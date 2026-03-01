ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນດຶງດູດ FDI
ວັນທີ 25 ກຸມພາ, ສຳນັກຂ່າວສານ Sputnik ຂອງ ລັດເຊຍ ໄດ້ລົງບົດຂຽນກ່ຽວກັບກຳລັງດຶງດູດເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ຂອງ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນປີ 2025, ຫວຽດນາມ ໄດ້ດຶງດູດຈຳນວນທຶນ FDI ສູງທີ່ສຸດໃນຮອບເວລາ 5 ປີມໍ່ໆມານີ້ ແລະ ຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ຮັກສາກຳລັງແຮງດຶງດູດນີ້ໃນປີ 2026.
ຕາມບົດຂຽນແລ້ວ, ບໍລິສັດກົດໝາຍສາກົນ D’Andrea Partners (DP Group) ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຢູ່ ອີຕາລີ ແລະ ສະໜອງບັນດາການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ພາສີຂ້າມຊາຍແດນ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຫວຽດນາມ ນອນໃນກຸ່ມ 7 ຕະຫຼາດທີ່ມີແງ່ຫວັງທີ່ສຸດຂອງພາກພື້ນ ອາຊີ. DP Group ກໍ່ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ບັນດານະໂຍບາຍໃໝ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບຖືປັດໄຈເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຖ່າຍທອດພູມປັນຍາ, ສ້າງພື້ນຖານການເຕີບໂຕໃນໄລຍະຍາວເປັນສຳຄັນ. ນອກນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພັດທະນາຂະແໜງພະລັງງານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະລັງງານທົດແທນ ກ່ໍມີກຳລັງດຶງດູດການລົງທຶນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ.