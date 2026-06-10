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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຮງວິທີສຳພັດເລື່ອງຖືເອົາມະນຸດເປັນໃຈກາງ

ຫວຽດນາມ ຖືວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນແມ່ນບັນດາກຳລັງໜູນຍຸດທະສາດ ເພື່ອນຳປະເທດພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ.
  ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມາຍຟານຢຸງ (ພາບ: TTXVN)  

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຢ່າງ​ແຮງວິ​ທີ​ສຳ​ພັດ​ເລື່ອງ​ຖື​ເອົາ​ມະ​ນຸດ​ເປັນ​ໃຈ​ກາງໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ (AI). ນີ້​ແມ່ນ​ຄຳ​ຢືນ​ຢັນ​ຂອງ​ທ່ານ ມາຍ​ຟານ​ຢຸງ, ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ, ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ເຊີ​ແນວ ທີ່​ວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ຄົບ​ຄະ​ນະ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ແຮງ​ງານ​ສາ​ກົນ​ຄັ້ງ​ທີ 114 (ILC114) ຂອງ​ອົງ​ການ​ແຮງ​ງານ​ສາ​ກົນ (ILO) ຈັດ​ຂຶ້​ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 08 ມິ​ຖຸ​ນາ, ຢູ່​ ສະ​ວິດ.

ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ມາ​ຍ​ຟານ​ຢຸງ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ, ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາ​ກົນ​ແມ່ນ​ບັນ​ດາ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ເພື່ອ​ນຳ​ປະ​ເທດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນ​ຍົງ. ທ່ານ​ສະ​ເໜີ 3 ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ AI ຮັບ​ໃຊ້​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ​ທີ່​ສົມ​ເຫ​ດ​ສົມ​ຜົນ, ລວມ​ມີ: ການ​ລົງ​ທຶນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແຫຼ່ງ​ຊັ​ບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ ແລະ ທັກ​ສະ​ດີ​ຈີ​ຕອນ; ຕິດ​ພັນ​​ກາ​ນ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນກັບ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວຽ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ​ທີ່​ສົມ​ເຫດ​ສົມ​ຜົນ ແລະ ລະ​ບົບ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຊີ​ວິດ​ສັງ​ຄົມ​ຢ່າງ​ຮອບ​ດ້ານ; ສ້າງ​ຂອບ​ຄຸ້ມ​ຄອງ AI ໂດ​ຍ​ອີງ​ໃສ່ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ສັງ​ຄົມ, ລັກ​ສະ​ນະ​ກະ​ຈາງ​ແຈ້ງ, ໜ້າ​ທີ່​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິ​ດ​ຊອບ​ອະ​ພິ​ປາຍ ແລະ ບັນ​ດາ​ມາດ​ຖານການ​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ສາ​ກົນ.

​ ທ່ານ​ຢືນ​ຢັນ​ຄືນ​ໃໝ່​ວ່າ ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ ILO ແລະ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ ເພື່ອ​ຂຸ​ດ​ຄົ້ນ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ຂອງ AI ເພື່ອ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ໃນ​ສັງ​ຄົມ ແລະ ຄວາມ​ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ​ລວມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອັດ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ AFF 2026: ມີຫຼາຍ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ​ໃຫ້​ແກ່​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ

ອັດ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ AFF 2026: ມີຫຼາຍ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ​ໃຫ້​ແກ່​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ

ພາຍຫຼັງ​ເຮັດ​ວຽກ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ 2 ວັນ (ວັນ​ທີ 9 – 10 ມິ​ຖຸ​ນາ), ດ້ວຍຫຼາຍ​ວາ​ລະ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ລົງ​ເລິກ ແລະ ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ​ໃໝ່, ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 10 ມິ​ຖຸ​ນາ, ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ອະ​ນາ​ຄົດ ອາ​ຊຽນ 2026 (AFF 2026) ໄດ້​ອັດ​ລົງ​ຢູ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ.
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