ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ລາວ ເຫັນດີຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ 2 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລາວ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ. ຢູ່ທີ່ນີ້, 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມິປະສິດທິຜົນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືໄລຍະ 2021 – 2025 ແລະ ສົມທົບກັນກວດກາຄືນ, ສ້າງຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ; ຮັກສາກົນໄກທາບທາມຄວາມເຫັນດ້ານການເມືອງຂັ້ນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແລະ ທາບທາມຄວາມເຫັນດ້ານການເມືອງຂັ້ນຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດປະຈຳປີ; ຍູ້ແຮງການໂຄສະນາ, ສຶກສາກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອຂອງສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຳລັບລຸນນັກການທູດໜຸ່ມ 2 ປະເທດ; ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ ດຳລົງຊີວິດເປັນປົກກະຕິ….
ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍນຳວົງເງິນການຄ້າ 2 ຝ່າຍໃຫ້ບັນລຸ 5 ຕື້ USD ໂດຍໄວ, 2 ຝ່າຍເຫັນດີຊຸກຍູ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສ້າງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ບຸລິມະສິດ ແລະ ສົ່ງເສີມການຄ້າ 2 ຝ່າຍ, ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ 2 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ. 2 ຝ່າຍກໍ່ເຫັນດີສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືເຂດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ; ສະໜັບສະໜູນຫຼັກໝັ້ນລວມຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາຍຸດທະສາດຢູ່ພາກພື້ນ, ໃນນັ້ນມີບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ…