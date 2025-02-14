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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ - ລາວ ເຫັນດີຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ 2 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ

2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມິປະສິດທິຜົນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືໄລຍະ 2021 – 2025 ແລະ ສົມທົບກັນກວດກາຄືນ, ສ້າງຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ແລະ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລາວ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ (ພາບ: VGP)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລາວ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ. ຢູ່ທີ່ນີ້, 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມິປະສິດທິຜົນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືໄລຍະ 2021 – 2025 ແລະ ສົມທົບກັນກວດກາຄືນ, ສ້າງຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ; ຮັກສາກົນໄກທາບທາມຄວາມເຫັນດ້ານການເມືອງຂັ້ນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແລະ ທາບທາມຄວາມເຫັນດ້ານການເມືອງຂັ້ນຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດປະຈຳປີ; ຍູ້ແຮງການໂຄສະນາ, ສຶກສາກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອຂອງສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຳລັບລຸນນັກການທູດໜຸ່ມ 2 ປະເທດ; ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ ດຳລົງຊີວິດເປັນປົກກະຕິ….

ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍນຳວົງເງິນການຄ້າ 2 ຝ່າຍໃຫ້ບັນລຸ 5 ຕື້ USD ໂດຍໄວ, 2 ຝ່າຍເຫັນດີຊຸກຍູ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສ້າງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ບຸລິມະສິດ ແລະ ສົ່ງເສີມການຄ້າ 2 ຝ່າຍ, ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ 2 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ. 2 ຝ່າຍກໍ່ເຫັນດີສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືເຂດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ; ສະໜັບສະໜູນຫຼັກໝັ້ນລວມຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາຍຸດທະສາດຢູ່ພາກພື້ນ, ໃນນັ້ນມີບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ

ພາຍຫຼັງກໍ່ສ້າງສຳເລັດໄລຍະທີ 1 ໃນທ້າຍປີ 2027, ຄາດວ່າໂຄງການ ຈະສົ່ງອອກ ໄຟຟ້າໄປຍັງ ຫວຽດນາມກ່ວາ 1,5 ຕື້ kWh/ປີ ແລະ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນກ່ວາ 1,1 ຕື້ kWh/ປີ ພາຍຫຼັງກໍ່ສ້າງສຳເລັດໄລຍະທີ 2 ໃນປີ 2030.
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