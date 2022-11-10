ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ລາວ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄະນະກຳມະການກວດກາສູນກາງພັກສອງປະເທດ
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານ ຄຳພັນ ພົມມະທັດ, ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ປະທານຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ທ່ານ ເຈິ່ນເກີ໋ມຕູ໊, ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການກວດກາສູນກາງ ຫວຽດນາມ, ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຄະນະກຳມະການກວດກາສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ລາວ ແຕ່ວັນທີ -9 – 10 ພະຈິກ.
ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ເຈິ່ນເກີ໋ມຕູ໊ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງລາວຢ່າງຮອບດ້ານ; ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ສະຫງວນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃຫ້ແກ່ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ຫວຽດນາມ ຈະເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນພ້ອມກັບ ລາວ ຮັກສາ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ຖ່າຍທອດການພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫຼັງ. ໂດຍລາຍງານກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການເຈລະຈາກັບຄະນະກວດກາສູນກາງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ, ທ່ານ ເຈິ່ນເກີ໋ມຕູ໊ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ອົງການກວດກາສູນກາງຂອງສອງພັກ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ; ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງອົງການກວດກາສູນກາງພັກຂອງສອງປະເທດ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງການນຳຂັ້ນສູງສອງພັກ, ສອງລັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ສະເໜີໃຫ້ສອງອົງການກວດກາສູນກາງ ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ, ພິເສດແມ່ນວຽກງານການກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເພື່ອປະກອບສ່ວນປະຕິບັດມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງແຕ່ລະພັກຢ່າງມີໄຊ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ພະຈິກ, ທ່ານ ເຈິ່ນເກີ໋ມຕູ໊ ມີການພົບປະສົນທະນາກັບທ່ານ ຄຳພັນ ພົມມະທັດ, ປະທານອົງການກວດກາສູນກາງພັກ ປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ.