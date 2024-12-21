ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ລາວ ສົມທົບກັນ, ໜູນຊ່ວຍຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານບໍລິຫານການສຶກສາ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ທັນວາ, ກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານບໍລິຫານການສຶກສາ ສປປ.ລາວ ແລະ ບົດຮຽນຕົວຈິງຂອງ ສສ.ຫວຽດນາມ”, ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ກອງປະຊຸມໂດຍສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບສະຖາການພັດທະນາບໍລິຫານການສຶກສາ ລາວ ຈັດຂຶ້ນ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ລາວ ສຳລານ ພັນຄະວົງ ຕີລາຄາວ່າ, ເຖິງວ່າກອງປະຊຸມມີຂອບຂະໜາດນ້ອຍ, ແຕ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນການພັດທະນາຖັນແຖວພະນັກງານບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ການພົວພັນຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການສຶກສາລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ຍົກອອກຫຼາຍຄຳເຫັນປະກອບ, ວິທີການ ແລະ ຮູບແບບບຳລຸງສ້າງ, ຍົກສູງກຳລັງບໍລິຫານການສຶກສາໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ເພື່ອແນໃສ່ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດມີຄຸນນະພາບສູງ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ຫວຽດນາມ ກໍ່ສະເໜີແຜນຮ່າງ “ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານບໍລິຫານການສຶກສາ ລາວ” ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມກ່ຽວກັບເລື່ອງສ້າງແຜນຮ່າງໃຫ້ສົມບູນແບບ, ຍືນສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານຂອງ 2 ປະເທດ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.