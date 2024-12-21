Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ - ລາວ ສົມທົບກັນ, ໜູນຊ່ວຍຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານບໍລິຫານການສຶກສາ

ເຖິງວ່າກອງປະຊຸມມີຂອບຂະໜາດນ້ອຍ, ແຕ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນການພັດທະນາຖັນແຖວພະນັກງານບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ການພົວພັນຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການສຶກສາລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.
(ທີ່ກອງປະຊຸມ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ທັນວາ, ກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານບໍລິຫານການສຶກສາ ສປປ.ລາວ ແລະ ບົດຮຽນຕົວຈິງຂອງ ສສ.ຫວຽດນາມ”, ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ກອງປະຊຸມໂດຍສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບສະຖາການພັດທະນາບໍລິຫານການສຶກສາ ລາວ ຈັດຂຶ້ນ.

        ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ລາວ ສຳລານ ພັນຄະວົງ ຕີລາຄາວ່າ, ເຖິງວ່າກອງປະຊຸມມີຂອບຂະໜາດນ້ອຍ, ແຕ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນການພັດທະນາຖັນແຖວພະນັກງານບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ການພົວພັນຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການສຶກສາລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ. 

ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ຍົກອອກຫຼາຍຄຳເຫັນປະກອບ, ວິທີການ ແລະ ຮູບແບບບຳລຸງສ້າງ, ຍົກສູງກຳລັງບໍລິຫານການສຶກສາໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ເພື່ອແນໃສ່ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດມີຄຸນນະພາບສູງ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ຫວຽດນາມ ກໍ່ສະເໜີແຜນຮ່າງ “ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານບໍລິຫານການສຶກສາ ລາວ” ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມກ່ຽວກັບເລື່ອງສ້າງແຜນຮ່າງໃຫ້ສົມບູນແບບ, ຍືນສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານຂອງ 2 ປະເທດ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວາງ​ສະ​ແດງ​ຮູບ​ພາບ, ເອກະ​ສານ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກອງ​ທັບ ປ​ຊ​ຊ ຫວຽດ​ນາມ

ວາງ​ສະ​ແດງ​ຮູບ​ພາບ, ເອກະ​ສານ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກອງ​ທັບ ປ​ຊ​ຊ ຫວຽດ​ນາມ

ວັນທີ 20 ທັນວາ, ຫໍພິພິຕະພັນແຂວງ ບັກນິງ ໄດ້ໄຂງານວາງສະແດງດ້ວຍຫົວເລື່ອງ “ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ປຊຊ ແຂວງ ບັກນິງ ໃນປະຫວັດສາດການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top