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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບທີ 3 ໃນຈຳນວນບັນດາຕະຫຼາດນຳເຂົ້າຂອງ ລາວ

ຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບທີ 3 ໃນຈຳນວນຕະຫຼາດສົ່ງອອກຂອງ ລາວ ດ້ວຍຍອດມູນຄ່າປະມານ 65 ລ້ານ USD.
(ພາບປະກອບ: TTXVN)

ຕາມຕົວເລກສະຖິຕິເຊິ່ງຫາກໍ່ໄດ້ປະກາດ, ຍອດວົງເງິນສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າສິນຄ້າໃນເດືອນ ມັງກອນ 2023 ຂອງ ລາວ ບັນລຸປະມານ 935 ລ້ານ USD, ໃນນັ້ນການສົ່ງອອກບັນລຸປະມານ 461 ລ້ານ USD, ມູນຄ່ານຳເຂົ້າບັນລຸ 474 ລ້ານ USD.

ຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບທີ 3 ໃນຈຳນວນຕະຫຼາດສົ່ງອອກຂອງ ລາວ ດ້ວຍຍອດມູນຄ່າປະມານ 65 ລ້ານ USD. ຕະຫຼາດສົ່ງອອກໃຫຍ່ສຸດຂອງ ລາວ ແມ່ນ ຈີນ, ດ້ວຍຍອດມູນຄ່າປະມານ 156 ລ້ານ USD, ຢືນອັນດັບທີ 2 ແມ່ນ ໄທ, ປະມານ 128 ລ້ານ USD.

 ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ຢືນອັນດັບທີ 3 ໃນຈຳນວນບັນດາປະເທດເຊິ່ງ ລາວ ນຳເຂົ້າສິນຄ້າຫຼາຍທີ່ສຸດດ້ວຍມູນຄ່າປະມານ 21 ລ້ານ USD. ໃນຂະນະນັ້ນ, ໄທ ແມ່ນປະເທດນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກ ລາວ ຫຼາຍກວ່າໝູ່ ດ້ວຍຍອດມູນຄ່າປະມານ 225 ລ້ານ USD, ຢືນອັນດັບທີ 2 ແມ່ນ ຈີນ ດ້ວຍຍອດມູນຄ່າປະມານ 121 ລ້ານ USD.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມສົນ​ທະ​ນາລະ​ຫວ່າງ ອາ​ຊຽນ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ຄັ້ງ​ທີ 35 ແລະ ບັນ​ດາ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ ອາ​ຊຽນ - ອິ​ນ​ເດຍ​ຄັ້ງ​ທີ 25, ອາ​ຊຽນ 3 ແລະ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ

ຫວຽດ​ນາມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມສົນ​ທະ​ນາລະ​ຫວ່າງ ອາ​ຊຽນ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ຄັ້ງ​ທີ 35 ແລະ ບັນ​ດາ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ ອາ​ຊຽນ - ອິ​ນ​ເດຍ​ຄັ້ງ​ທີ 25, ອາ​ຊຽນ +3 ແລະ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວູໂຮ່ໄດ້ແບ່ງປັນບຸລິມະສິດ ແລະ ມາດຕະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື.
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