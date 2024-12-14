ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບທີ 2 ໃນຈຳນວນສະຖານທີ່ດຶງດູດການລົງທຶນສຳລັບ ວິສາຫະກິດ ຍີ່ປຸ່ນ
ວັນທີ 12 ທັນວາ, ທະນາຄານຮ່ວມມືສາກົນ ຍີ່ປຸ່ນ (JBIC) ໄດ້ປະກາດໝາກຜົນການສຳຫຼວດຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ພວມຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 2 ໃນຈຳນວນສະຖານທີ່ລົງທຶນຕ່າງປະເທດທີ່ດຶງດູດໃຈ ແລະ ມີແງ່ຫວັງທີ່ສຸດສຳລັບບັນດາວິສາຫະກິດຂອງປະເທດນີ້.
ເມື່ອຄັດເລືອກໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ, ບັນດາວິສາຫະກິດ ຍີ່ປຸ່ນ ຕີລາຄາສູງຄຸນນະພາບແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມກັນນັ້ນຖືວ່າ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ດີສຳລັບການຍົກຍ້າຍບັນດາຮາກຖານການຜະລິດຈາກຕ່າງປະເທດ. ບັນດານັກຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດກໍ່ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ດ້ວຍທ່າແຮງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດຶງດູດການລົງທຶນໂດຍມີການຄັດເລືອກ, ທີ່ຕັ້ງພູມສາດການເມືອງສະດວກ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດມີຄຸນນະພາບສູງ ອຸດົມສົມບູນ… ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ດຶງດູດຫຼາຍນັກລົງທຶນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຂອງຫຼາຍປະເທດອື່ນຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກອີກດ້ວຍ.