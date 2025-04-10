ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນບົດບາດຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ UNESCO 10/04/2025 ຫວຽດນາມ ກຳນົດການສຶກສາແມ່ນຂໍ້ກຸນແຈເພື່ອປະຕິບັດຄວາມຄາດຫວັງພັດທະນາໃນສັງເກດໃໝ່ຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂງເລວັນ (ພາບ: UNESCO)ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນບົດບາດຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ UNESCO. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂງເລວັນ ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 221 ສະພາບໍລິຫານຂອງອົງການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ (UNESCO) ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ປາຣີ, ປະເທດ ຝລັ່ງ, ແຕ່ວັນທີ 07 – 14 ເມສາ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 58 ປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ກວ່າ 100 ປະເທດສັງເກດການ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ໂງເລວັນ ແບ່ງປັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ກຳນົດການສຶກສາແມ່ນຂໍ້ກຸນແຈເພື່ອປະຕິບັດຄວາມຄາດຫວັງພັດທະນາໃນສັງເກດໃໝ່ຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານສະເໜີໃຫ້ UNESCO ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການໜູນຊ່ວຍບັນດາປະເທດສ້າງລະບົບການສຶກສາຢ່າງຮອບດ້ານ. ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ, ທ່ານຮຽກຮ້ອງຊຸກຍູ້ການພັດທະນາບັນດາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ປົກປ້ອງວັດທະນະທຳເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ. ໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ, ຍູ້ແຮງການທູດວິທະຍາສາດ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)