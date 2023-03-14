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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຢຶດໝັ້ນແນວທາງການຕ່າງປະເທດ ເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ, ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຫວຽດນາມ ຢຶດໝັ້ນປະຕິບັດແນວທາງການຕ່າງປະເທດສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ
  ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ພົບປະກັບຜູ້ແທນປະເທດຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ (ພາບ:Nguyễn Trường/TTXVN)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ມີນາ, ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ລັດຖະສະພາສາກົນ (IPU) ຄັ້ງທີ 146 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Manama, ປະເທດ ບາເຣນ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ, ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຫວຽດນາມ ຢຶດໝັ້ນປະຕິບັດແນວທາງການຕ່າງປະເທດສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ, ຫັນການພົວພັນຕ່າງປະເທດເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ຫຼາຍຝ່າຍ… ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ສະໜັບສະໜູນການຊຸກຍູ້ແກ້ໄຂບັນດາການປະທະກັນ ແລະ ການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ບໍ່ນາບຂູ່ ຫຼື ນຳໃຊ້ກຳລັງອາວຸດ, ເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ, ກົດບັດ ສປຊ.

ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ສະເໜີບາງບັນຫາຄື: ມານະພະຍາຍາມເພື່ອຍົກສູງບົດບາດຂອງການເຄົາລົບ ແລະ ຮັບປະກັນກົດໝາຍສາກົນ, ພິເສດແມ່ນກົດບັດ ສປຊ; ຮັບປະກັນການປະຕິບັດອະທິປະໄຕ, ຄວາມສະເໝີພາບ…; ປັບປຸງຄວາມສາມັກຄີ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືພາກລັດ - ເອກະຊົນ, ສົມທົບລະຫວ່າງບັນດາປະເທດເພື່ອຫັນບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນການຮັບມືກັບບັນດາບັນຫາທົ່ວໂລກໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ IPU Martin Chungong; ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະເລຂາ IPU ກ່ຽວກັບວິທີການຈັດກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມທົ່ວໂລກຄັ້ງທີ 9 ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ; ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ອັງໂກລາ Carolina Cerqueira, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຳບີ Nelly Butete Kashumba Mutti ແລະ ທ່ານປະທານສະພາສູງ ບາເຣນ Ali Bin Saleh Alsaleh.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຣັບ

ຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຣັບ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຣັບ ຕີລາຄາ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຈຸດເດັ່ນກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ, ມີຫຼາຍປະເທດ, ໃນນັ້ນມີບັນດາປະເທດໃນກຸ່ມ ອາຣັບ ເຊື່ອໝັ້ນ, ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືແໜ້ນແຟ້ນກ່ວາອີກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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