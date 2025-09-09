Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນຫລັກໝັ້ນການປ້ອງກັນຊາດຢູ່ ກອງປະຊຸມເຈລະຈາ ເຊີອູນ ປີ 2025

ຫວຽດນາມຢຶດໝັ້ນສືບຕາມນະໂຍບາຍເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າ, ສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະພັດທະນາ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແມ່ນເພື່ອນ, ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງທຸກປະເທດ.
ພົນໂທ ຮ່ວາງຊວນຈຽນຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ "ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານການທະຫານ ແລະ ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຍາວນານ". (ພາບ: Khánh Vân/TTXVN)

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສ. ເກົາຫລີ, ແຕ່ວັນທີ 8 – 10 ກັນຍາ, ຄະນະຜູ້ແທນກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດຍພົນໂທ ຮ່ວາງຊວນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ນຳຫນ້າ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຈລະຈາການປ້ອງກັນຊາດ ເຊີອູນ ຄັ້ງທີ 14 (SDD-14). ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງການທະຫານ ແລະ ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຍາວນານ” ຊື່ງໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ກັນຍາ, ພົນໂທ ຮ່ວາງຊວນຈຽນ ຢັ້ງຢືນ: ຫວຽດນາມຢຶດໝັ້ນສືບຕາມນະໂຍບາຍເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າ, ສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະພັດທະນາ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແມ່ນເພື່ອນ, ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງທຸກປະເທດ.

ໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ, ຫວຽດນາມຢຶດໝັ້ນນະໂຍບາຍ “ 4 ບໍ່” (ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມການສຳພັນທະມິດດ້ານການທະຫານ; ບໍ່ຮ່ວມສຳພັນກັບປະເທດນີ້ເພື່ອຕ້ານປະເທດອື່ນ; ບໍ່ໃຫ້ຕ່າງປະເທດຕັ້ງຖານທີ່ໝັ້ນການທະຫານ ຫລື ນຳໃຊ້ຜືນແຜນດິນເພື່ອຕ້ານຄືນປະເທດອື່ນ, ບໍ່ນຳໃຊ້ອາວຸດຫລື ນາບຂູ່ການນຳໃຊ້ອາວຸດໃນການພົວພັນສາກົນ”, ຖືສຳຄັນການໂປ່ງໃສຈະແຈ້ງດ້ານຂໍ້ມູນການທະຫານ, ເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ້ງໂດຍສັນຕິວິທີ ແມ່ນພື້ນຖານເພື່ອສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ.

ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງການທະຫານ ແລະ ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຍາວນານ, ພົນໂທ ຮ່ວາງຊວນຈຽນ ສະເຫນີ 5 ໝວດມາດຕະການ, ໃນນັ້ນ ມີ ການເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ; ເຊີດຊູລັດທິຫລາຍຝ່າຍ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ຮັກສາ ແລະ ເປີດການເຈລະຈາຍຸດທະສາດດ້ານປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ - ການທູດຢູ່ທຸກຂັ້ນ; ເຄົາລົບເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ; ເພີ່ມທະວີຄວາມໂປ່ງໃສຈະແຈ້ງດ້ານນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການທະຫານ ພ້ອມທັງຍູ້ແຮງການສ້າງບັນດາໂທລະສັບສາຍດ່ວນແກ້ໄຂສະພາບການຮີບດ່ວນ.

ໃນຂອບເຂດ SDD-14, ຄະນະຜູ້ແທນກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ມີບັນດາການພົບປະສອງຝ່າຍກັບຄະນະຜູ້ແທນ ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ ແລະ ຕວກກີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

