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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຊຸກຍູ້ສິດຂອງຄົນພິການ

ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການຊຸກຍູ້ ແລະ ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຄົນພິການບົນພື້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບ.

ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການຊຸກຍູ້ ແລະ ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຄົນພິການບົນພື້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບ.

    

 

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 15 ບັນດາປະເທດສະມາຊິກສົນທິສັນຍາສິດຂອງຄົນພິການ (CRPD) ຢູ່ນິວຢອກ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 15 ບັນດາປະເທດສະມາຊິກສົນທິສັນຍາສິດຂອງຄົນພິການ (CRPD) ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ: “ສ້າງສັງຄົມກວມລວມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ແກ່ຄົນພິການໃນສະພາບເກີດໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ໄລຍະຕໍ່ໄປ” ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 – 16 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ນິວຢອກ, ປະເທດອາເມລິກາ.

        ກ່າວຄຳເຫັນກ່ຽວກັບສະພາບການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສິດຂອງຄົນພິການ, ທ່ານນາງ ເລທິມິງທວາ, ອັກຄະລັດຖະທູດທີ່ປຶກສາ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການຊຸກຍູ້ ແລະ ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຄົນພິການບົນພື້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບ, ບໍ່ຈຳແນກການປະພຶດ ແລະ ຍາມໃດກໍ່ສົມທົບບັນຫາໃນຂອບເຂດການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ. ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ມານະພະຍາຍາມສ້າງສະພາບແວດລ້ອມສະດວກເພື່ອໃຫ້ຄົນພິການບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງສ້າງກາລະໂອກາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວິວັດການສ້າງລັດຖະນະໂຍບາຍ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາສັງຄົມອີກດ້ວຍ.

        ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ອະນຸມັດຜ່ານໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສົນທິສັນຍາ CRPD ແລະ ສົນທິສັນຍາຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ເລກທີ 159 ກ່ຽວກັບວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ບຳລຸງສ້າງວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ຄົນພິການແມ່ນການຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຮັບປະກັນໃຫ້ແຮງງານບໍ່ໄດ້ຈຳແນກການປະພຶດຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ສະ​ເພາະ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ​ການ​ຮ່ວມ​ສໍ​າ​ພັນ ອາ​ຊຽນ

ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ສະ​ເພາະ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ​ການ​ຮ່ວມ​ສໍ​າ​ພັນ ອາ​ຊຽນ

ວັນທີ 15 ມິຖຸນາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນຫາຍບັ່ງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຊຽນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 67 ຂອງກຸ່ມຮັບຜິດຊອບສະເພາະຂໍ້ລິເລີ່ມການຮ່ວມສຳພັນ ອາຊຽນ (IAI) ຢູ່ສຳນັກງານ ຄະນະເລຂາ ອາຊຽນ ຢູ່ ຈາກກາຕາ (ອິນໂດເນເຊຍ).
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