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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ມຸ່ງໄປເຖິງການເພີ່ມທະວີການສຳຜັດ ແລະ ຜະລິດວັກຊິນຕອບສະໜອງບັນດາພະຍາດໃນອະນາຄົດ

ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ແບ່ງປັນການພົບເຫັນຂອງ 3 ການຄົ້ນຄວ້າ
   ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ (ພາບ: qdnd.vn)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໂຄງການພັດທະນາສະຫະປະຊາຊາດ (UNDP) ແລະ ສະຖາບັນຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍສາທາລະນະສຸກ (HSPI), ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ, ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາເຜີຍແຜ່ໝາກຜົນການຄົ້ນຄວ້າຜະລິດວັກຊິນ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນລາຍການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ mRNA ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO). ລາຍການໂດຍໂຄງການ “ໜູນຊ່ວຍການສຳຜັດກັບວັກຊິນ ແລະ ກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງລະບົບສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ຮັບມືກັບໂລກລະບາດໂຄວິດ-19” ໜູນຊ່ວຍ, ເຊິ່ງລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ ອຸປະຖຳຜ່ານ UNDP.

ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ແບ່ງປັນການພົບເຫັນຂອງ 3 ການຄົ້ນຄວ້າ, ລວມມີ: ບົດຮຽນສາກົນສັງລວມກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ຜະລິດວັກຊິນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ສ້າງແຜນທີ່ກຳລັງຄວາມສາມາດຜະລິດວັກຊິນໃນປະຈຸບັນຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການອອກໜັງສືອະນຸຍາດໃຫ້ວັກຊິນສາກົນ. ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ສະເໜີທິດທາງເພື່ອນຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນສູນຜະລິດວັກຊິນຂອງພາກພື້ນ.

ກອງປະຊຸມສຳມະນາແມ່ນບາດກ້າວມຸ່ງໄປເຖິງຄວາມສາມາດສຳຜັດ ແລະ ຜະລິດວັກຊິນຂອງ ຫວຽດນາມ. ດ້ວຍວິທີນຳໃຊ້ບົດຮຽນສາກົນ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຫວຽດນາມ ວາງເປົ້າໝາຍໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດນຳໜ້າຢູ່ພາກພື້ນ ກ່ຽວກັບການຜະລິດວັກຊິນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມທົ່ວໂລກ ໃນການຮັບມືກັບບັນດາວິກິດການດ້ານການແພດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫ່​ຍ​ການ​ແພດ​ໂລກ​ຄັ້ງ​ທີ 76

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫ່​ຍ​ການ​ແພດ​ໂລກ​ຄັ້ງ​ທີ 76

ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫ່ຍການແພດໂລກ (WHA) ຄັ້ງທີ 76 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ພຶດສະພາຢູ່ນະຄອນ ເຊີແນວ ປະເທດ ສະວິດ ດ້ວຍໂຄງການດຳເນີນງານສຳຄັນແມ່ນ “ກູ້ເອົາຊີວິດ, ຍົກສູງສຸຂະພາບໃຫ້ທຸກຄົນ”.
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