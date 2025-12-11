ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ມີບັນດາການປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ຜົນສຳເລັດລວມຂອງ ອາຊຽນ ໃນປີ 2025
“ຫວຽດນາມ ມີບັນດາການປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ຜົນສຳເລັດລວມຂອງ ອາຊຽນ ໃນປີ 2025”. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ, ຫົວໜ້າ SOM ASEAN ຫວຽດນາມ ທີ່ກອງປະຊຸມລະຫວ່າງຂະແໜງສະຫຼຸບສະພາບການການຮ່ວມມື, ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025 ແລະ ທິດທາງໃນປີ 2026, ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 09 ທັນວາ.
ໃນປີ 2025, ຫວຽດນາມ ໄດ້ພ້ອມກັບບັນດາປະເທດຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດສຳເລັດການຜັນຂະຫຍາຍແຜນການສັງລວມສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ 2025 ແລະ ຮັບຮອງເອົາວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນ 2045… ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ໃນໄລຍະ 30 ປີຜ່ານມາ, ຈາກປະເທດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ, ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ກາຍເປັນສະມາຊິກທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນ ອາຊຽນ. ນີ້ແມ່ນຄວາມມານະພະຍາຍາມສຳຄັນທີ່ສຸດ, ອັນໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍການເຕີບໂຕຂອງຂະແໜງການຕ່າງປະເທດ, ການທູດຫຼາຍຝ່າຍຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ 40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່”.