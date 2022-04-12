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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມພ້ອມກັບສາກົນຊຸກຍູ້ການແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

ສັບປະດາແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກລູກລະເບີດໄດ້ຈັດຂຶ້ນປະຈຳປີ ເພື່ອແນໃສ່ປຶກສາຫາລືບັນດາວຽກງານທີ່ຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍໃນອະນາຄົດຂອງປະຊາຄົມສາກົນ.
  ຫວຽດນາມ ຖືກຮັບລະເບີດນັບຮ້ອຍລ້ານໂຕນ, ກວ່າ 4 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດ, 60.000 ຄົນຮັບບາດເຈັບ (ພາບປະກອບ: TTXVN)  

 ສັບປະດາແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໂດຍອົງການປະຕິບັດງານລະເບີດຝັງດິນ ສະຫະປະຊາຊາດເປັນປະທານ ຫາກໍ່ຈັດຂຶ້ນໃນອາທິດຜ່ານມາ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ໜ້າດິນປອດໄພ, ບາດຍ່າງປອດໄພ, ຄອບຄົວປອດໄພ”. ໂດຍແມ່ນປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ເຄີຍຖືກຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກລູກລະເບີດຈາກສົງຄາມ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມຂອງປະຊາຄົມສາກົນກ່ຽວກັບບັນຫານີ້.

ປີ 2005, ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ເລືອກເອົາວັນທີ 04 ເມສາ ເປັນວັນສາກົນໂຄສະນາເພື່ອຕ້ານລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ໜູນຊ່ວຍການປະຕິບັດງານລະເບີດຝັງດິນ. ສັບປະດາແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກລູກລະເບີດໄດ້ຈັດຂຶ້ນປະຈຳປີ ເພື່ອແນໃສ່ປຶກສາຫາລືບັນດາວຽກງານທີ່ຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍໃນອະນາຄົດຂອງປະຊາຄົມສາກົນ.

ຫຼາຍໂຄງການມາດຕະການລະອຽດ

ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ເຖິງວ່າສົງຄາມໄດ້ສິ້ນສຸດລົງກ່ອນນີ້ຫຼາຍປີແລ້ວກໍ່ຕາມ ແຕ່ລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຍັງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຈັບປວດ, ຜົນເສຍຫາຍໃຫຍ່ຫຼວງຫຼາຍຢ່າງມາຮອດວັນນີ້. ຫວຽດນາມ ຖືກຮັບລະເບີດນັບຮ້ອຍລ້ານໂຕນ, ກວ່າ 4 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດ, 60.000 ຄົນຮັບບາດເຈັບ ແລະ ກວ່າ 18% ເນື້ອທີ່ດິນຖືກມົນລະຜິດລູກລະເບີດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ. ຍ້ອນເຫດນັ້ນ, ການແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກພາຍຫຼັງສົງຄາມແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໜ້າທີ່ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ບຸລິມະສິດປະຕິບັດ.

ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ, ລັດຖະບານ, ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ວາງອອກບັນດາລາຍການ, ມາດຕະການລະອຽດ ເພື່ອທຳລາຍລະເບີດບໍ່ທັນແຕກພາຍຫຼັງສົງຄາມ, ໜູນຊ່ວຍຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ. ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຕັ້ງໜ້າແບ່ງປັນບົດຮຽນ ກໍຄືຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການທຳລາຍລະເບີດບໍ່ທັນແຕກພາຍຫຼັງສົງຄາມກັບປະຊາຄົມສາກົນ. ທ່ານ ຫງວຽນແຫ້ງຟຸກ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ສູນປະຕິບັດງານລະເບີດຝັງດິນແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ຢືນຢັນວ່າ:

ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນປະເທດພວມແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມຂອງ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງເປັນເພື່ອນ, ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ແມ່ນສະມາຊິກຕັ້ງໜ້າ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ປະຊາຄົມສາກົນ. ຫວຽດນາມ ກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດນຳໜ້າໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງທົ່ວໂລກ ເພື່ອແນໃສ່ສະກັດກັ້ນສົງຄາມ, ປັດເຂ່ຍລູກລະເບີດ, ວັດຖຸລະເບີດ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາຊາດໃນໂລກ ບໍ່ຕ້ອງຮັບຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງທີ່ໜັກໜ່ວງ, ເຈັບປວດຈາກສົງຄາມ ຄືດັ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນສະຕະວັດທີ 20”.

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສາກົນ, ເພື່ອໂລກປອດໄພກວ່າ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືສາກົນໃນຂົງເຂດລູກລະເບີດຄື: ສົນທິສັນຍາເກືອດຫ້າມ ຫຼື ຈຳກັດການນຳໃຊ້ອາວຸດທຳມະດາບາງປະເພດທີ່ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດບາດເຈັບ ຫຼື ສົ່ງຜົນສະທ້ອນອື່ນໆ; ຂົນຂວາຍການອຸປະຖຳບັນດາປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຮັບໃຊ້ວຽກງານແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກລູກລະເບີດຢູ່ ຫວຽດນາມ...

ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ເດືອນ ເມສາ 2021, ເມື່ອດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ຍົກອອກຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນວາລະປຶກສາຫາລືຕົ້ນຕໍຂອງເດືອນ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະນູນ ແລະ ຕີລາຄາສູງຈາກປະຊາຄົມສາກົນ.

  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ທີ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ 10 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດໂຄງການກະທຳລະດັບຊາດແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກພາຍຫຼັງສົງຄາມຢູ່ ຫວຽດນາມ (ພາບ: qdnd.vn)  

 ເພື່ອສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາການແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມເວົ້າລວມ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກລູກລະເບີດເວົ້າສະເພາະຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທີ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ 10 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດໂຄງການກະທຳລະດັບຊາດແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກພາຍຫຼັງສົງຄາມຢູ່ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງດຳເນີນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກຄວາມຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ.

ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຕັ້ງໜ້າ, ເປັນເຈົ້າການໃນວຽກງານແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກພາຍຫຼັງສົງຄາມ. ຫວຽດນາມ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານບັນດາປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ນັກອຸປະຖຳສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງກັບ ຫວຽດນາມ, ນຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຜົນກະທົບຂອງລູກລະເບີດຍ້ອນສົງຄາມປະໄວ້. ພວກເຮົາຈົ່ງພ້ອມກັນສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຮັກສາສັນຕິພາບ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ, ຮ່ວມມືເພື່ອພ້ອມກັນພັດທະນາ, ນຳມາເຊິ່ງຄວາມປອດໄພ, ຄວາມຜາສຸກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ”.

ເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກພາຍຫຼັງສົງຄາມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງສານທີ່ວ່າ: ຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມມີການກະທຳເພື່ອສະກັດກັ້ນສົງຄາມ, ການປະທະກັນປະກອບອາວຸດ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາຊາດໃນໂລກບໍ່ຖືກຜົນຮ້າຍ, ຄວາມເຈັບປວດຍ້ອນສົງຄາມ ແລະ ການປະທະກັນກໍ່ຂຶ້ນ, ເພື່ອໂລກທີ່ປອດໄພ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີປຸກລະດົມ ຮ່າໂນ້ຍ ນັບຖອຍຫລັງ 31 ວັນມຸ່ງໄປເຖິງ SEA Games 31

ພິທີປຸກລະດົມ ຮ່າໂນ້ຍ ນັບຖອຍຫລັງ 31 ວັນມຸ່ງໄປເຖິງ SEA Games 31

ພິທີປຸກລະດົມ ຮ່າໂນ້ຍ ນັບຖອຍຫລັງ 31 ວັນ ມຸ່ງໄປເຖິງ SEA Games 31 ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງສົມກຽດ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ເມສາ ຢູ່ ຫນອງ ຮ່ວານກຽມ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຊາວນະຄອນຫລວງ ນັບພັນໆຄົນ.
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