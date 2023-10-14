ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມຍົກເລີກບັດເຫຼືອງ IUU
ຄະນະນັກກວດກາຂອງ EC ໄດ້ປະຕິບັດການກວດກາໝາກຜົນແຫ່ງການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງ EC ກ່ຽວກັບການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU) ນັບແຕ່ການກວດກາຮອບທີ 3. ການເຄື່ອນໄຫວກວດກາໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານການຄວບຄຸມກ່ຳປັ່ນຫາປາທີ່ລະເມີດເຂດທະເລຂອງຕ່າງປະເທດ, ຄວບຄຸມກ່ຳປັ່ນຫາປາ ເຂົ້າ - ອອກທຽບທ່າກ່ຳປັນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວບົນທະເລ, ຄວບຄຸມວັດຖຸດິບນຳເຂົ້າ ແລະ ຊອກຫາຕົ້ນກຳເນີດຂອງສິນໃນນ້ຳຈາກການຂຸດຄົ້ນ.
ໄລຍະທາງມານະພະຍາຍາມບັນລຸຫຼາຍໝາກຜົນ
ໄລຍະຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍຕິດພັນກັບຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງ EC ເພື່ອຍົກເລີກ “ບັດເຫຼືອງ”. ທ່ານ ຟຸ່ງດຶກຕ໋ຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU, ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
“ສຸມໃສ່ເພື່ອສະກັດກັ້ນກ່ຳປັ່ນຫາປາ ທີ່ລະເມີດເຂດທະເລຂອງຕ່າງປະເທດຢ່າງເດັດຂາດ, ສິ່ງນີ້ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ ແລະ ຕັດສິນ. ກ່ຽວກັບການກວດຕົ້ນກຳເນີດ, ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບປະກັນໄດ້ປະລິມານການຂຸດຄົ້ນຢູ່ບັນດາເຂດ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນລ້ວນແຕ່ຕ້ອງຊາບຊຶມການກວດຕົ້ນກຳເນີດ, ຈາກປື້ມບັນທຶກປະຈຳວັນ, ຕະຫຼອດຮອດເຂດ, ສະຖານທີ່ຂຸດຄົ້ນ, ການສົ່ງປາເຂົ້າທຽບທ່າ ລ້ວນແຕ່ຕ້ອງມີຕົ້ນກຳເນີດຈະແຈ້ງ ແລະ ເມື່ອສົ່ງອອກໄປບັນດາຕະຫຼາດຂອງ ເອີລົບ ຕ້ອງມີສຳເນົາເອກະສານນັບແຕ່ການຂຸດຄົ້ນຕະຫຼອດຮອດຕະຫຼາດ”.
ເພື່ອມີພື້ນຖານນິຕິກຳໃນການປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງ EC, ແຕ່ປີ 2019, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງກອບນິຕິກຳພື້ນຖານສຳເລັດ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU. ຈາກນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ກວດກາ, ປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມກອບນິຕິກຳເໝາະສົມກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງອາຊີບຫາປາ ຫວຽດນາມ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດສາກົນຕາມຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງ EC. ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ບັນດາໂຄງການ, ແຜນຮ່າງ, ວາງແຜນເພື່ອພັດທະນາຂະແໜງສິນໃນນ້ຳແບບຍືນຍົງ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ ແລະ ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ເພື່ອປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ ຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045 ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ເຊິ່ງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອະນຸມັດຜ່ານໃນຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 339/QĐ-TTg ລົງວັນທີ 11 ມີນາ 2021.
ຮອດປະຈຸບັນ, ມີ 26/28 ແຂວງ, ນະຄອນແຄມທະເລຂຶ້ນກັບສູນກາງໄດ້ປະຕິບັດການກວດກາ, ໄລ່ລຽງສະຖິຕິກ່ຳປັ່ນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ກຳນົດປະລິມານການຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳຢູ່ເຂດແຄມທະເລ, ຕາມການກຳນົດໃນມາດຕາທີ 49 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິນໃນນ້ຳປີ 2017. ຊອບແວຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂອງອາຊີບຫາປາແຫ່ງຊາດ Vnfishbase ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ 31ແຂວງ, ນະຄອນ ທີ່ມີກ່ຳປັ່ນເຂົ້າຮ່ວມການຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳ, ຕອບສະໜອງບັນດາຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພື້ນຖານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳ, ໃນນັ້ນ, ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກ່ຳປັ່ນຫາປາທີ່ຈົດທະບຽນ, ອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳໃຫ້ແກ່ກ່ຳປັ່ນຫາປາທີ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ອັບເດດ, ຂຸດຄົ້ນໃນຊອບແວເປັນປະຈຳ.
ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງ EC ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ
ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈສູງໃນການຍົກເລີກ “ບັດເຫຼືອງ” ສິນໃນນ້ຳຂອງ EC, ໄລຍະຜ່ານມາ, ທັງລະບົບການເມືອງຈາກສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເດັດດ່ຽວເຂົ້າສູ່ ການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຈັບຫາສິນໃນນ້ຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂສິ່ງທີ່ຍັງຄົງຄ້າງຕາມຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງ EC ຢ່າງວ່ອງໄວ. ທ່ານ ເຈິ່ນດິ່ງລວັນ, ຫົວໜ້າກົມສິນໃນນ້ຳ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນ (IUU) ໄດ້ລົງຮາກຖານກວດກາ ແລະ ຊີ້ນຳຕົວຈິງ, ກະຕຸກຊຸກຍູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ສ່ວນຄະນະປະຈຳຂອງຄະນະຊີ້ນຳ ກະຊວງກະສິກຳ ກໍ່ໄດ້ລົງບັນດາທ້ອງຖິ່ນທີ່ຍັງລະເມີດ ເພື່ອຊີ້ນຳໂດຍກົງ. ຜ່ານການກວດກາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທັງລະບົບການເມືອງ ຈາກສູນກາງ ລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນລ້ວນແຕ່ເຂົ້າຮ່ວມ, ເດັດດ່ຽວປັບປຸງບັນດາການກະທຳລະເມີດ, ຕັດສິນໃຈຍົກເລີກບັດເຫຼືອງ”.
ປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວ (VMS) ໃນກ່ຳປັ່ນຫາປາ ທີ່ມີລວງຍາວແຕ່ 15 ແມັດຂຶ້ນໄປບັນລຸ 97,65% (ເທົ່າກັບ 28.780 ລຳ). ລະບົບການຕິດຕາມກ່ຳປັ່ນໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຄົບຊຸດຈາກສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ, ແບ່ງປັນ, ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບັນດາອົງການ, ຫົວໜ່ວຍມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຫວຽດນາມ ກໍ່ສະກັດກັ້ນ, ຢຸດຕິສະພາບການກ່ຳປັ່ນຫາປາຂອງ ຫວຽດນາມ ລະເມີດຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ບັນດາປະເທດເຂດເກາະປາຊີຟິກ. ວຽກງານການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ແກ້ໄຂການລະເມີດດ້ານບໍລິຫານກໍ່ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບັນດາກຳລັງປະຕິບັດກົດໝາຍບົນທະເລ.
ຄວາມມານະພະຍາຍາມຍົກເລີກ “ບັດເຫຼືອງ” ດ້ວຍການກຳນົດຂອງກົດໝາຍຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງ ແລະ ຫຼາຍມາດຕະການລະອຽດ ຈາກສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ສ້າງອິດທິພົນຊື່ສຽງໃຫ້ສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ ໃນຕະຫຼາດໂລກຄືນໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງມຸ່ງໄປເຖິງການພັດທະນາຂະແໜງຫາປາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະ ຍືນຍົງອີກດ້ວຍ./.