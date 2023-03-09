ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສວມບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາ ແລະ ບັນດາປະເທດ LDC
ທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລທິທູຮັ່ງ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມບັນດາປະເທດດ້ອຍພັດທະນາທີ່ສຸດ (LDC) ແຕ່ວັນທີ 05-08 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Doha, ປະເທດ ກາຕາ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີຫົວຂໍ້ “ຈາກຄວາມສາມາດບົມຊ້ອນ ຕະຫຼອດຮອດຄວາມວັດທະນາຖາວອນ”, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນປະມານ 5.000 ທ່ານ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີ ເລທິທູຮັ່ງ ໄດ້ແບ່ງປັນບົດຮຽນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢ່າງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ; ທ່ານນາງຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວຈະສວມບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາ ແລະ ບັນດາປະເທດ LDC, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜ່ານການຮ່ວມມື ໃຕ້ - ໃຕ້ ແລະ 3 ຝ່າຍ. ທ່ານນາງກໍ່ໄດ້ຍົກອອກບາງຂໍ້ສະເໜີວ່າ: ບັນດາປະເທດຄວນຍົກສູງກຳລັງແກ່ງແຍ້ງແຫ່ງຊາດ ບົນພື້ນຖານແທດເໝາະກັບທ່າແຮງ ແລະ ຈຸດພິເສດສະເພາະຂອງແຕ່ລະປະເທດ LDC. ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດພັດທະນາຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດ, ໜູນຊ່ວຍດ້ານການເງິນໃຫ້ LDC ໃນວິວັດການຫັນເປັນສີຂຽວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດດີໂອຊິນກາກບອນ. ຄວນເຊີດຊູບົດບາດຂອງສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືໃນການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ.
ແລະກໍ່ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເລທິທູຮັ່ງ ໄດ້ພົບປະ, ເຮັດວຽກກັບຜູ້ຕາງໜ້າການນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງ ກາຕາ. ທີ່ບັນດາການພົບປະ ແລະ ເຮັດວຽກເຫຼົ່ານັ້ນ, 2 ຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນບັນດາມາດຕະການລະອຽດ ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ. ຝ່າຍ ກາຕາ ຢືນຢັນການສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ ໃນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບສະພາຮ່ວມມືເຂດອ່າວເປີເຊຍ (GCC); ໃນຂະນະນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວຈະເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ແກ່ ກາຕາ ໃນການຮ່ວມມືກັບ ອາຊຽນ.