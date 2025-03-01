Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບກຸ່ມຝລັ່ງໂກໂຟນີຍູ້ແຮງການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການດຳເນີນງານຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ ແລະ ການພັດທະນາ

ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາປະຕິບັດທຸກເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ທີ່ວາລະສົນທະນາ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 26 ກຸມພາ, ກຸ່ມເອກອັກຄະລັດຖະທູດບັນດາປະເທດ ຝລັ່ງໂກໂຟນີ ປະຈຳ ນິວຢອກ, ໄດ້ຈັດວາລະສົນທະນາກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ Antonio Guterres ກ່ຽວກັບການປະກອບສ່ວນຂອງກຸ່ມ ຝລັ່ງໂກໂຟນີ ໃນການຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດໂຄງການດຳເນີນງານຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ບັນດາບຸລິມະສິດຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ໃນປີ 2025.

ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະຫະປະຊາຊາດ, ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາປະຕິບັດທຸກເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກສະຫະປະຊາຊາດ, ອົງການຝລັ່ງໂກໂຟນີ, ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຟະລິກາ ໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ. ຫວຽດນາມ ກໍ່ປາດຖະໜາຢາກປະກອບສ່ວນຫຼາຍກວ່າເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບຂອງສະຫະປະຊາຊາດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສື້ອຍາວ ຫວຽດນາມ - ຫວຽດນາມ ບືນຕົວຂຶ້ນສູງ

“ເສື້ອຍາວ ຫວຽດນາມ - ຫວຽດນາມ ບືນຕົວຂຶ້ນສູງ”

ງານບຸນໄດ້ສຸມໃສ່ລາຍການສະແດງເສື້ອຍາວ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມໂດຍກົງຂອງປະມານ 3.000 ຄົນ ຢູ່ຖະໜົນຍ່າງ ຫງວຽນເຫ້ວ ແລະ ກວ່າ 50.000 ຄົນຢູ່ບັນດາສະຖານທີ່ຢູ່ 21 ເມືອງ, ນະຄອນ ທູດຶກ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top