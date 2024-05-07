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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ - ຝລັ່ງ ພ້ອມກັນມຸ່ງໄປເຖິງການການຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ

ເມື່ອເນັ້ນໜັກເຖິງສານຂອງລັດຖະບານ ຝລັ່ງ ແມ່ນສ້າງການພົວພັນອະນາຄົດໃໝ່ກັບ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງ Patricia Miralles ຖືວ່າ: ຄວາມຊົງຈຳລວມແມ່ນພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ລຸ້ນໜຸ່ມສອງປະເທດພ້ອມກັນຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກພວມນັບມື້ນັບຮີບດ່ວນສຳລັບທຸກໆປະເທດ.
  ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ (ພາບ: TTXVN)  

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ (7/5/1954  7/5/2024), ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງສອງທ່ານຂອງກອງທັບ ຝລັ່ງ, ນັ້ນແມ່ນທ່ານ Sebastien Lecornu, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ທ່ານນາງ Patricia Miralles, ລັດຖະມົນຕີກິດຈະການການຕ່າງປະເທດຮັບຜິດຊອບບັນຫາອະດິດນັກຮົບ ແລະ ຄວາມຊົງຈຳ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງຢູ່ນະຄອນ ດ້ຽນບຽນຝູ.

ຕາມທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີ Patricia Miralles ແລ້ວ, ເຫດການນີ້ແມ່ນສານຢ່າງແຮງກ່ຽວກັບການເຕີບໃຫຍ່ຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຝລັ່ງ, ເມື່ອສອງປະເທດອາດສາມາດພ້ອມກັນຫວນຄືນອະດິດຕະການ:

“ພວກເຮົາຮ່ວມມື, ພ້ອມກັນເຮັດວຽກໃນຄວາມຊົງຈຳລວມຂອງສອງປະເທດ. ຄວາມຊົງຈຳນັ້ນກໍ່ແມ່ນພາລະໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາຕໍ່ອະນາຄົດ, ແມ່ນພາລະໜ້າທີ່ສຳລັບລຸ້ນໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ແລະ ຝລັ່ງ”.

ເມື່ອເນັ້ນໜັກເຖິງສານຂອງລັດຖະບານ ຝລັ່ງ ແມ່ນສ້າງການພົວພັນອະນາຄົດໃໝ່ກັບ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງ Patricia Miralles ຖືວ່າ: ຄວາມຊົງຈຳລວມແມ່ນພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ລຸ້ນໜຸ່ມສອງປະເທດພ້ອມກັນຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກພວມນັບມື້ນັບຮີບດ່ວນສຳລັບທຸກໆປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ສົນໃຈເຖິງໂຄງການຄອງ Funan Techo ຂອງ ກຳປູເຈຍ

ຫວຽດນາມ ສົນໃຈເຖິງໂຄງການຄອງ Funan Techo ຂອງ ກຳປູເຈຍ

ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດຕົ້ນຕໍສຳລັບການພົວພັນຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງອັນດີງາມ, ມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ...
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