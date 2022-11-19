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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ປຶກສາຫາລືບັນດາມາດຕະການຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍກັບ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອາເມລິກາ

ທີ່ການພົບປະກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງ ຍີ່ປຸ່ນ, 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ປະເທດທີ່ການພົບປະໃນວັນທີ 12 ພະຈິກ ຜ່ານມາ.

ທີ່ການພົບປະກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງ ຍີ່ປຸ່ນ, 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ປະເທດທີ່ການພົບປະໃນວັນທີ 12 ພະຈິກ ຜ່ານມາ.

  ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ພົບປະກັບ ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Antony Blinken (ພາບ: TTXVN)  

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາຂັ້ນສູງ APEC 2022 ຢູ່ ບາງກອກ, ປະເທດ ໄທ, ວັນທີ 17 ພະຈິກ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ພົບປະ 2 ຝ່າຍກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ Yoshimasa ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Antony Blinken.

ທີ່ການພົບປະກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງ ຍີ່ປຸ່ນ, 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ປະເທດທີ່ການພົບປະໃນວັນທີ 12 ພະຈິກ ຜ່ານມາ, ໃນນັ້ນ, ມີເລື່ອງ ຍີ່ປຸ່ນ ຜັນຂະຫຍາຍບ້ວງເງິນກູ້ຢືມ ODA ລຸ້ນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ, ເພື່ອໜູນຊ່ວຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ປະຕິບັດການຫັນປະເທດຊາດເປັນປະເທດອຸດສາຫະກຳ, ທັນສະໄໝ ແລະ ການຫັນເປັນສີຂຽວໂດຍໄວ. 2 ຝ່າຍເຫັນດີເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ປະຊາຊົນ, ການຮ່ວມມືທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ອງທ່ຽວ; ສົມທົບກັນຈັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດໃນປີ 2023.

ທີ່ການພົບປະກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງ ອາເມລິກາ, 2 ຝ່າຍເຫັນດີເພີ່ມທະວີການພົບປະ,  ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂັ້ນສູງ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ- ການຄ້າ, ການປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການສຶກສາບຳລຸງສ້າງ, ການຮ່ວມມືແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງພາຍຫຼັງສົງຄາມ… ລັດຖະມົນຕີທັງ 2 ທ່ານເຫັນດີຈະແລກປ່ຽນ, ສົມທົບກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາເຊິ່ງຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ໃນນັ້ນ, ມີເລື່ອງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ອາຊຽນ, ອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ຕີ​ລາຄາ 4 ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃຫຍ່​ທີ່​ບັນ​ລຸໄດ້​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ G20

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ຕີ​ລາຄາ 4 ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃຫຍ່​ທີ່​ບັນ​ລຸໄດ້​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ G20

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ ກໍ່ເນັ້ນໜັກເຖິງຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມ G20 ເມື່ອການນຳທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເປີດທຸກຄົນໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່ວມ, ໃນນັ້ນໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມ ແລະ ມາດຕະການຟື້ນຟູໃນໄລຍະຫຼັງໂຄວິດ - 19.
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