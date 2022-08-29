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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ປະກອບສ່ວນຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການເຈລະຈາເອກະສານກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນຢູ່ນອກເຂດທະເລແຫ່ງຊາດ ຢູ່ ສປຊ

ຄະນະເຈລະຈາ ລະຫວ່າງຂະແໜງຂອງ ຫວຽດນາມ ນຳໂດຍທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວາລະເຈລະຈາ, ມີບັນດາຂໍ້ສະເໜີ, ປະກອບສ່ວນແທດຈິງໃຫ້ແກ່ຮ່າງເອກະສານ...
  ກອງປະຊຸມຂອງ ສປຊ (ພາບ: baoquocte.vn)  

ວັນທີ 27 ສິງຫາ, ທີ່ການເຈລະຈາຄັ້ງທີ 5 ກອງປະຊຸມລະຫວ່າງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການສ້າງເອກະສານນິຕິກຳສາກົນ ໃນຂົງເຂດສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ (UNCLOS) ປີ 1982 ກ່ຽວກັບການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ຊີວະນາໆພັນແບບຍືນຍົງ ທີ່ບັນດາເຂດທະເລນອນຢູ່ນອກບໍລິເວນ BBNJ ຖືກສິ້ນສຸດລົງພາຍຫຼັງເຮັດວຽກມາເປັນເວລາ 2 ອາທິດ.

ຄະນະເຈລະຈາ ລະຫວ່າງຂະແໜງຂອງ ຫວຽດນາມ ນຳໂດຍທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວາລະເຈລະຈາ, ມີບັນດາຂໍ້ສະເໜີ, ປະກອບສ່ວນແທດຈິງໃຫ້ແກ່ຮ່າງເອກະສານ, ປະກອບສ່ວນຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນວິວັດການກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາໂດຍກົງກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມທັງເພື່ອແນໃສ່ປະກອບສ່ວນປະກອບສຽງເວົ້າເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາເນື້ອໃນຂອງຮ່າງເອກະສານເໝາະສົມກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແຂວງ ດົ່ງທາບຮ່ວມມືເລິດເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງໃນຫຼາຍຂົງເຂດກັບແຂວງ ຈຳປາສັກ

ແຂວງ ດົ່ງທາບຮ່ວມມືເລິດເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງໃນຫຼາຍຂົງເຂດກັບແຂວງ ຈຳປາສັກ

ດ້ວຍບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງ ແລະ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ດົ່ງທາບ ຈະສືບຕໍ່ບຸລິມະສິດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດສອງແຂວງ ອາດຈະເຊື່ອມຕໍ່...
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