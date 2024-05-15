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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ນອນໃນກຸ່ມ 15 ປະເທດສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ

ຫວຽດນາມ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນລະບົບມູນຄ່າ ແລະ ແມ່ນປະເທດຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມໃນລະບົບທັນຍາຫານ, ສະບຽງອາຫານທົ່ວໂລກ.
(ພາບປະກອບ)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ພຶດສະພາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ “ຊຸກຍູ້ໂອກາດຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດກະສິກຳ”, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທູດການຄ້າ ແລະ ກະສິກຳຂອງບາງປະເທດທີ່ມີພື້ນຖານກະສິກຳພັດທະນາໃນໂລກ.

        ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ແທນຖືວ່າ, ຫວຽດນາມ ນອນໃນກຸ່ມ 15 ປະເທດສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ຢືນອັບດັບທີ 2 ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ຫວຽດນາມ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນລະບົບມູນຄ່າ ແລະ ແມ່ນປະເທດຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມໃນລະບົບທັນຍາຫານ, ສະບຽງອາຫານທົ່ວໂລກ. ປະຈຸບັນ, ການເຕີບໂຕ GDP ໃນຂະແໜງກະສິກຳພວມກວມເອົາ 12% ຍອດ GDP ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ດ້ວຍພົນລະເມືອງກວ່າ 60% ທີ່ພວມດຳລົງຊິວິດຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ. ທ່ານ ເລມິງຮວານ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:

        “ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດເວົ້າລວມ, ໃນນັ້ນມີເສດຖະກິດກະສິກຳ. ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນການຄ້າ, ການລົງທຶນໃນຂົງເຂດກະສິກຳ, ກໍຄືຊອກຫາການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ໂອກາດຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດແມ່ນຫຼາຍຢູ່, ແຕ່ເພື່ອຫັນໂອກາດນັ້ນໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ຕ້ອງມີການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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