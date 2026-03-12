ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການຮ່ວມມືດ້ານພະລັງງານກັບວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານ ເລແມ້ງຮຸ່ງ, ຜູ້ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາບັນລຸເປົ້າໝາຍການປ່ອຍອາຍພິດລົງເປັນ “0” ໃນປີ 2050 ທີ່ບັນດາກອງປະຊຸມບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາແມ່ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (COP26) ປີ 2021. ເພື່ອປະຕິບັດໄດ້ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງມີການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ, ພິເສດແມ່ນບັນດາວິສາຫະກິດ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີພະລັງງານແຖວໜ້າໂລກ.
“ດ້ວຍບົດບາດແມ່ນອົງການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດໃນຂົງເຂດພະລັງງານ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບວິສາຫະກິດສາກົນ ໃນວິວັດການພັດທະນາລະບົບພະລັງງານຂອງ ຫວຽດນາມ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທາງກະຊວງຈະສືບຕໍ່ເປັນເສນາທິການກັບຂັ້ນທີ່ມີສິດອຳນາດເພື່ອສ້າງແລວທາງນິຕິກຳໃຫ້ສົມບູນແບບ, ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມື ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດເຂົ້າຮ່ວມການພັດທະນາບັນດາໂຄງການພະລັງງານຢູ່ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າ”.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານ Roger Martella, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດທົ່ວໂລກຂອງ GE Vernova, ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າຍາມໃດກໍ່ກຳນົດນິຍາມວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດຍຸດທະສາດທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກ ນັບທັງການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ພະລັງງານ. ນັບແຕ່ຈຸດເວລາທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດດຳເນີນທຸລະກິດກ່ອນນີ້ 4 ປີ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖື ຫວຽດນາມ ຄືດັ່ງຈຸດນັດພົບເປົ້າໝາຍຂອງຕົນ ກໍຄືແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າໃນວິວັດການເດີນທາງນີ້”.