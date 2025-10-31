Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຕ້ອງຫຼີກລ່ຽງແຮ້ວລະດັບລາຍຮັບປານກາງເພື່ອກາຍເປັນປະເທດພັດະນາໃນປີ 2045

ດ້ວຍເປົ້າໝາຍທີ່ຈະມາເຖິງ, ແມ່ນນຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາໃນປີ 2045, ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນບັນລຸ 20.000 – 25.000 USD/ປີ, ມີການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ຍືນຍົງ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: quochoi.vn)

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ຕຸລາ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ປະຕິບັດການສ້າງໂຄງປະກອບພື້ນຖານເສດຖະກິດຄືນໃໝ່.

        ດ້ວຍເປົ້າໝາຍທີ່ຈະມາເຖິງ, ແມ່ນນຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາໃນປີ 2045, ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນບັນລຸ 20.000 – 25.000 USD/ປີ, ມີການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ຍືນຍົງ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ, ໃນນັ້ນມີຄວາມສ່ຽງຖົດຖອຍ ແລະ ຕົກເຂົ້າສູ່ແຮ້ວລະດັບລາຍຮັບປານກາງ. ທ່ານ ເຈືອງຈ້ອງເງັ້ຍ, ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ, ຖືວ່າ:

        “ມາດຕະການແກ້ໄຂເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕົກໃນແຮ້ວລະດັບລາຍຮັບປານກາງແມ່ນ ຕ້ອງຫັນປ່ຽນວິທີການ ແລະ ຮູບແບບການເຕີບໂຕ, ກັບເສດຖະກິດພູມປັນຍາ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແລະ ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ. ເລື່ອງຫັນປ່ຽນວິທີການ ແລະ ຮູບແບບແມ່ນວຽກງານທີ່ທັງລະບົບຕ້ອງສຸມໃສ່ແກ້ໄຂນັບແຕ່ຕົ້ນອາຍຸການໃໝ່, ເພື່ອໃຫ້ທັງພື້ນຖານເສດຖະກິດຫັນປ່ຽນໄປສູ່ຮູບແບບການເຕີບໂຕໃໝ່ຢ່າງວ່ອງໄວ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຈະພາດໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກັບບັນດາປະເທດພັດທະນາໃນທົດສະວັດໃໝ່ຂອງມວນມະນຸດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

