ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຕີລາຄາສູງການພົວພັນກັບ WTO
ວັນທີ 23 ພຶດສະພາ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນທິລຽນເຮືອງ ນຳໜ້າ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສາທາລະນະສຸກໂລກ ຄັ້ງທີ 76 ຢູ່ນະຄອນ ເຊີແນວ, ປະເທດ ສະວິດ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນທິລຽນເຮືອງ ຢືນຢັນວ່າ ເຫດການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ. ໃນຈຸດເວລານີ້, ຫວຽດນາມ ບັນລຸຜົນງານໃຫຍ່ຫຼາຍຢ່າງໃນຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ, ຄືສືບຕໍ່ປັບປຸງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອຕອບສະໜອງບັນດາຄວາມຕ້ອງການເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບໃນອະນາຄົດ, ພິເສດແມ່ນໃນສະພາບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມພວມພັດທະນາຢ່າງໄວວາ. ທ່ານນາງໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍການສັກວັກຊິນກັນໂຄວິດ-19 ດ້ວຍຂອບເຂດກວ້າງຂວາງໄປທົ່ວ ແລະ ມີຄວາມໄວໃນປີ 2021 ແລະ 2022. ຫວຽດນາມ ບັນລຸການສັກວັກຊິນກັນໂຄວິດ-19/100% ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຄິດສະເລ່ຍແມ່ນ 273,7 ລ້ານໂດສ, ສູງກວ່າທົບ 1,6 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ລະດັບປານກາງທົ່ວໂລກ (170,1 ລ້ານໂດສ).
ທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນທິລຽນເຮືອງ ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບ WHO ແລະ ໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍຈາກ WHO ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.