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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຕີລາຄາສູງການພົວພັນກັບ WTO

ເຫດການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ. ໃນຈຸດເວລານີ້, ຫວຽດນາມ ບັນລຸຜົນງານໃຫຍ່ຫຼາຍຢ່າງໃນຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ
  (ພາບປະກອບ: THX/TTXVN)  

ວັນທີ 23 ພຶດສະພາ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນທິລຽນເຮືອງ ນຳໜ້າ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສາທາລະນະສຸກໂລກ ຄັ້ງທີ 76 ຢູ່ນະຄອນ ເຊີແນວ, ປະເທດ ສະວິດ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນທິລຽນເຮືອງ ຢືນຢັນວ່າ ເຫດການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ. ໃນຈຸດເວລານີ້, ຫວຽດນາມ ບັນລຸຜົນງານໃຫຍ່ຫຼາຍຢ່າງໃນຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ, ຄືສືບຕໍ່ປັບປຸງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອຕອບສະໜອງບັນດາຄວາມຕ້ອງການເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບໃນອະນາຄົດ, ພິເສດແມ່ນໃນສະພາບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມພວມພັດທະນາຢ່າງໄວວາ. ທ່ານນາງໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍການສັກວັກຊິນກັນໂຄວິດ-19 ດ້ວຍຂອບເຂດກວ້າງຂວາງໄປທົ່ວ ແລະ ມີຄວາມໄວໃນປີ 2021 ແລະ 2022. ຫວຽດນາມ ບັນລຸການສັກວັກຊິນກັນໂຄວິດ-19/100% ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຄິດສະເລ່ຍແມ່ນ 273,7 ລ້ານໂດສ, ສູງກວ່າທົບ 1,6 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ລະດັບປານກາງທົ່ວໂລກ (170,1 ລ້ານໂດສ).

ທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນທິລຽນເຮືອງ ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບ WHO ແລະ ໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍຈາກ WHO ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ທ່າ​ໄດ້​ປຽບ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ລວມ​ໝູ່

ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ທ່າ​ໄດ້​ປຽບ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ລວມ​ໝູ່

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ພຶດສະພາ, ສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ບັນດາຜູ້ແທນປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມ ຢຽນຮົ່ງ ກ່ຽວກັບບາງເນື້ອໃນທີ່ຍັງມີຄຳເຫັນແຕກຕ່າງກັນຂອງ ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສະຫະກອນ (ສະບັບປັບປຸງ).
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