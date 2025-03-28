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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຕັດສິນໃຈໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາວຸດລ້າງຜານ

ນີ້ແມ່ນເອກະສານກຳນົດກົດໝາຍສະບັບທຳອິດທີ່ໄດ້ດັດປັບໂດຍກົງ, ຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດທັງ 4 ປະເພດ
ພິທີມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 81 (ພາບ: daibieunhandan.vn)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ມີນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ອົງການຕິດຕໍ່ແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດລ້າງຜານ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບມະຕິເລກທີ 81 ຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາວຸດລ້າງຜານໄລຍະ 2019 – 2024. ນີ້ແມ່ນເອກະສານກຳນົດກົດໝາຍສະບັບທຳອິດທີ່ໄດ້ດັດປັບໂດຍກົງ, ຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດທັງ 4 ປະເພດ, ແມ່ນ ອາວຸດຊີວະສາດ, ອາວຸດເຄມີ, ອາວຸດນິວເຄຼຍ ແລະ ອາວຸດກຳມັນຕະພາບລັງສີ.

ໃນບົດລາຍງານທີ່ກອງປະຊຸມໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໄລຍະ 2019 – 2024, ວຽກງານຜັນຂະຫຍາຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດລ້າງຜານແຕ່ຕົ້ນ, ແຕ່ໄກຂອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸຜົນງານຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຢ່າງ. ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ຮ່າວັນກື່, ຜູ້ບັນຊາການເຫຼົ່າຮົບເຄມີ, ຫົວໜ້າອົງການປະຈຳ 81, ຢືນຢັນວ່າ:

“ວຽກງານຊີ້ນຳ, ສົມທົບກັນ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຫຼາຍກະຊວງ, ຂະແໜງການ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ລັດຖະບານ ເພື່ອສ້າງໂຄງການກະທຳລະດັບຊາດໃນບັນຫາປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາວຸດລ້າງຜານ, ໃນນັ້ນມີການຕີລາຄາບັນດາຄວາມສ່ຽງໃນການອຸປະຖຳການກໍ່ການຮ້າຍ... ຫຼື ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອມີສຽງເວົ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດຮັກຫອມສັນຕິພາບ, ຕັ້ງໜ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການເຜີຍແຜ່ອາວຸດລ້າງຜານ.”

ປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ພວມສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການເຜີຍແຜ່ອາວຸດລ້າງຜານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ສະ​ຫະ​ພັນ ບຣາ​ຊິນ Lula da Silva

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ສະ​ຫະ​ພັນ ບຣາ​ຊິນ Lula da Silva

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Lula da Silva ແມ່ນປະມຸກຕ່າງປະເທດຄົນທຳອິດ ມາຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຖືເປັນສຳຄັນຂອງຫວຽດນາມ ຕໍ່ທ່ານ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ ແລະ ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ບຣາຊິນ.
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