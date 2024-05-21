ຫວຽດນາມ ຕັດສິນໃຈຢ່າງເດັດດ່ຽວປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃຫ້ທັງປີ 2024

ໃນການສະເໜີບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ທີ່ວາລະໄຂກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ພຶດສະພາ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຄາຍ ຢືນຢັນວ່າ, ໃນສະພາບທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງນັ້ນ, ການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2023 ແລະ ໃນຊຸມເດືອນຕົ້ນປີ 2024 ສາມາດບັນລຸໄດ້ຫຼາຍໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າ. ບົນພື້ນຖານນັ້ນ, ລັດຖະບານສືບຕໍ່ມີຄວາມຕັດສິນໃຈເປັນຢ່າງສູງກວ່າ, ມານະພະຍາຍາມຫຼາຍກວ່າເພື່ອປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2024 ແລະ ແຜນການ 5 ປີ 2021 – 2025.
ບົດລາຍງານໄດ້ຢືນຢັນວ່າ, ໃນສະພາບເສດຖະກິດຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນພວມປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ໃນຊຸມເດືອນຕົ້ນປີ 2024, ເສດຖະກິດມະຫາພາກຢູ່ພາຍໃນປະເທດຍັງໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນເປັນປົກກະຕິໂດຍພື້ນຖານ, ໄພເງິນເຟີ້ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ, ບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນ. ການເຕີບໂຕ GDP ໃນໄຕມາດທີ 1 ປີ 2024 ບັນລຸ 5,66% ສູງທີ່ສຸດໃນໄລຍະ 2020 – 2023. ດັດຊະນີລາຄາໃຊ້ສອຍ (CPI) ຄິດສະເລ່ຍໃນ 4 ເດືອນຕົ້ນປີເພີ່ມຂຶ້ນ 3,93% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2023. ບັນດາອົງການສາກົນສືບຕໍ່ຕີລາຄາສູງແງ່ຫວັງການເຕີບໂຕຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2024. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ດັດຊະນີພັດທະນາມະນຸດຂອງ ຫວຽດນາມ ເລື່ອນຂຶ້ນ 8 ຂັ້ນ, ຢືນອັນດັບທີ 107/1931. ດັດຊະນີຄວາມຜາສຸກຂອງ ຫວຽດນາມ ເລື່ອນຂຶ້ນ 11 ຂັ້ນ, ຢືນອັນດັບທີ 54/143.
ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຄາດຄະເນວ່າ, ສະພາບການໂລກ, ພາກພື້ນຍັງມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນ, ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເລລ່ວງໜ້າໄດ້, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ກຳນົດວ່າ, ຕ້ອງມານະພະຍາຍາມຫຼາຍກວ່າ, ມີການກະທຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດກວ່າ, ຍູ້ໄວ້ຄວາມຄືບໜ້າເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາ.
ຢືດໝັ້ນຕໍ່ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ
ບົດລາຍງານຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ຕ້ອງຕິດແທດກັບທັດສະນະ, ການຊີ້ນຳບໍລິຫານຂອງມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ ແລະ ບັນດາມະຕິຂອງພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານຢ່າງໃກ້ຊິດ ສຸມໃສ່ປະຕິບັດຢ່າງຄົບຊຸດ, ມີປະສິດທິຜົນໃນຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໄລຍະ 10 ປີ 2021 – 2030, ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໄລຍະ 5 ປີ 2021 – 2025, ໃນນັ້ນ, ເອົາໃຈໃສ່ການເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ, ປ່ຽນແປງໃໝ່, ປະດິດຄິດສ້າງ, ຮັບປະກັນ ຄວາມມີໄຫວພິບ, ທັນການ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນໃນການບໍລິຫານ… ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ເດັດດ່ຽວບໍ່ທໍ້ຖອຍຕໍ່ບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຢືດໝັ້ນຕໍ່ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ. ຍາດແຍ່ງເງື່ອນໄຂສະດວກ, ໂອກາດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຢ່າງສຸດຂີດ. ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ດຳເນີນທຸລະກິດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ການຫາເງິນລ້ຽງຊີບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ໃນທຸກກໍລະນີກໍ່ຕ້ອງຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ - ສັງຄົມ; ປັບປຸງການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ ແລະ ຍູ້ແຮງວຽການຖະແຫຼງຂ່າວ, ໂຄສະນາ, ສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມໃນສັງຄົມ; ລະດົມກຳລັງໃຈ, ປຸກລຸກນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ຄວາມຄາດຫວັງບືນຕົນຂຶ້ນຂອງວິສາຫະກິດ, ປະຊາຊົນ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມ”.
ໃຫ້ບຸລິມະສິດຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ ຕິດພັນກັບການຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ
ໜຶ່ງໃນບັນດາໜ້າທີ່ຈຸດສຸມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງແມ່ນ, ລັດຖະບານໃຫ້ບຸລິມະສິດການຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຮັບປະກັນບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ; ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ, ສ້າງບັນດານະໂຍບາຍບໍລິຫານເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ມີຄວາມກົມກຽວ. ເປັນເຈົ້າການ, ມີໄຫວພິບ, ທັນການ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນໃນການບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາ. ກ່ຽວກັບການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດສາກົນ ແລະ ຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ, ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
“ເພີ່ມທະວີການສົ່ງເສີມການຄ້າ, ຊຸກຍູ້ການສົ່ງອອກໄປຍັງບັນດາຕະຫຼາດໃຫຍ່, ຂຸດຄົ້ນບັນດາຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາສັນຍາ, ຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການຄ້າທີ່ໄດ້ລົງນາມແລ້ວໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິຜົນ. ຍູ້ແຮງການເຈລະຈາ, ລົງນາມໃນບັນດາສັນຍາການຄ້າເສລີກັບ ສະຫະລັດອາຣັບເອັມມີເຣດ (UAE), ກຸ່ມຕະຫຼາດລວມ ອາເມລິກາໃຕ້… ພັດທະນາຕະຫຼາດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ກະຕຸ້ນການໃຊ້ສອຍ. ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເສດຖະກິດແບ່ງປັນ, ບັນດາຂະແໜງການ, ຂົງເຂດທີ່ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນ, ຮູບແບບດຳເນີນທຸລະກິດໃໝ່”.
ກ່ຽວກັບບັນດາໜ້າທີ່ຈຸດສຸມເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃນຊຸມເດືອນທ້າຍປີ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງຄົບຊຸດ, ຮອບດ້ານ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ; ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອດຶງດູດບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດ, ຍົກສູງອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນເວທີສາກົນ. ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ຂັ້ນທີ່ມີສິດອຳນາດປະກາດໃຊ້ມະຕິສະບັບໃໝ່ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ. ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມ, ຍູ້ແຮງການຂົນຂວາຍຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງເຂົ້າບັນດາອົງການ, ເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ; ກະກຽມເປັນເຈົ້າພາບຈັດບັນດາເຫດການສຳຄັນ. ເພີ່ມທະວີການທູດເສດຖະກິດ, ການທູດວັດທະນະທຳ ແລະ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດປະຊາຊົນ; ປະຕິບັດວຽກງານຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ປົກປ້ອງພົນລະເມືອງໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ”.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ລັດຖະບານຈະສາມາດຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍນາໆປະການ, ຍາດແຍ່ງທຸກກາລະໂອກາດ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ສູ້ຊົນປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກໃຫ້ປີ 2024 ແລະ ທັງໄລຍະ 2021 – 2025.