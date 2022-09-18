ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຕອບສະໜອງວັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ຄົນເຈັບໂລກ (17 ກັນຍາ)
ວັນທີ 16 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຈັດງານໂຮມຊຸມນຸມມິດຕິງຕອບສະໜອງ “ວັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ຄົນເຈັບໂລກ (17 ກັນຍາ) ປີ 2022”.
ໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ແກ່ຍາວ ໄດ້ ແລະ ພວມເຮັດໃຫ້ໄພເກີດເຫດການກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຢຸກຢາຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະ ບັນດາຜົນເສຍຫາຍກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຢຸກຢາ. ໃນສະພາບການນັ້ນ, “ການນຳໃຊ້ຢຸກຢາດ້ວຍຄວາມປອດໄພ, ບໍ່ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ” ໄດ້ເລືອກເປັນສານໃນ ວັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ຄົນເຈັບໂລກປີ 2022.
ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວເພື່ອວັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ຄົນເຈັບໂລກ ປີນີ້ໄດ້ບຸລິມະສິດເຄື່ອນໄຫວແຊກແຊງໄວ ເພື່ອສະກັດກັ້ນບັນດາຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ຄົນເຈັບຍ້ອນບັນດາການກະທຳບໍ່ປອດໄພກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຢຸກຢາ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ຈະສຸມໃສ່ພິເສດເຂົ້າໃນຜົນສະທ້ອນຂອງໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຕໍ່ຄວາມປອດໄພໃນການນຳໃຊ້ຢຸກຢາ, ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄວາມຂາດວັກຂາດຕອນຢ່າງແຮງໃນການສະໜອງບັນດາບໍລິການການແພດໃນໂລກລະບາດ.