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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຕອບສະໜອງວັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ຄົນເຈັບໂລກ (17 ກັນຍາ)

ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຈັດງານໂຮມຊຸມນຸມມິດຕິງຕອບສະໜອງ “ວັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ຄົນເຈັບໂລກ (17 ກັນຍາ) ປີ 2022”.
  ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມງານໂຮມຊຸມນຸມມິດຕິງ (ພາບAn An/ qdnd.vn)  

ວັນທີ 16 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຈັດງານໂຮມຊຸມນຸມມິດຕິງຕອບສະໜອງ “ວັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ຄົນເຈັບໂລກ (17 ກັນຍາ) ປີ 2022”.

ໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ແກ່ຍາວ ໄດ້ ແລະ ພວມເຮັດໃຫ້ໄພເກີດເຫດການກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຢຸກຢາຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະ ບັນດາຜົນເສຍຫາຍກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຢຸກຢາ. ໃນສະພາບການນັ້ນ, “ການນຳໃຊ້ຢຸກຢາດ້ວຍຄວາມປອດໄພ, ບໍ່ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ” ໄດ້ເລືອກເປັນສານໃນ ວັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ຄົນເຈັບໂລກປີ 2022.

ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວເພື່ອວັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ຄົນເຈັບໂລກ ປີນີ້ໄດ້ບຸລິມະສິດເຄື່ອນໄຫວແຊກແຊງໄວ ເພື່ອສະກັດກັ້ນບັນດາຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ຄົນເຈັບຍ້ອນບັນດາການກະທຳບໍ່ປອດໄພກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຢຸກຢາ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ຈະສຸມໃສ່ພິເສດເຂົ້າໃນຜົນສະທ້ອນຂອງໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຕໍ່ຄວາມປອດໄພໃນການນຳໃຊ້ຢຸກຢາ, ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄວາມຂາດວັກຂາດຕອນຢ່າງແຮງໃນການສະໜອງບັນດາບໍລິການການແພດໃນໂລກລະບາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂລາຍການ ການທ່ອງທ່ຽວໄປຜ່ານບັນດາມໍລະດົກນາຂັ້ນໄດ ຮ່ວາງຊູຟີ 2022

ໄຂລາຍການ “ການທ່ອງທ່ຽວໄປຜ່ານບັນດາມໍລະດົກນາຂັ້ນໄດ ຮ່ວາງຊູຟີ” 2022

ໄປພ້ອມກັບຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈແມ່ນໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະຄົນ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ອະນຸລັກຮັກສາບັນດາບໍລະດົກບໍ່ເປັນວັດຖຸ.
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