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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ດຶງດູດທຶນ FDI ໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 25 ຕື້ USD ໃນ 11 ເດືອນຂອງປີ 2022

ໃນ 11 ເດືອນຜ່ານມາ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຈົດທະບຽນໃໝ່ ພວມຄ່ອຍໆໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ທຶນດັດປັບສືບຕໍ່ກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນລະດັບ 18,9%.

ໃນ 11 ເດືອນຜ່ານມາ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຈົດທະບຽນໃໝ່ ພວມຄ່ອຍໆໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ທຶນດັດປັບສືບຕໍ່ກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນລະດັບ 18,9%.

  ພາບປະກອບ  

ກົມລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໄລ່ຮອດວັນທີ 20 ພະຈິກ, ຍອດເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ຈົດທະບຽນໃໝ່, ດັດປັບ ແລະ ປະກອບທຶນຊື້ຫຸ້ນສ່ວນຢູ່ ຫວຽດນາມ ບັນລຸຫຼາຍກ່ວາ 25,1 ຕື້ USD, ເທົ່າກັບ 95% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2021. ໃນ 11 ເດືອນຜ່ານມາ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຈົດທະບຽນໃໝ່ ພວມຄ່ອຍໆໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ທຶນດັດປັບສືບຕໍ່ກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນລະດັບ 18,9%.       ເລື່ອງທຶນດັດປັບສືບຕໍ່ຮັກສາທ່າເຕີບໂຕແມ່ນສັນຍານຢັ້ງຢືນຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຕໍ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ຕະຫຼາດລົງທຶນຂອງ ຫວຽດນາມ. ຂອບຂະໜາດການດັບປັບທຶນສະເລ່ຍຕໍ່ໂຄງການເພີ່ມຂຶ້ນ 4,9% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ພິເສດ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຫຼາຍໂຄງການຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງບັນດາຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງເອເລັກໂຕນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີສູງໄດ້ເພີ່ມທຶນດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ: ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບພົ້ນເດັ່ນຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ: ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບພົ້ນເດັ່ນຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຢັ້ງຢືນວ່າ: 17 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດມະຕິ ແລະ ຂໍ້ສະຫລຸບຂອງກົມການເມືອງຊຸດທີ IX ແລະ XI, ຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ແລະ ປະຊາຊົນໃນເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ.
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