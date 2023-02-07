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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ດຶງດູດທຶນ FDI ກວ່າ 1,2 ຕື້ USD ໃນເດືອນ ມັງກອນ 2023

ໃນເດືອນ ມັງກອນ 2023, ຫວຽດນາມ ມີ 153 ໂຄງການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ໄດ້ສະໜອງໃໝ່, ດ້ວຍຍອດທຶນຈົດທະບຽນແມ່ນ 1,2 ຕື້ USD.
  (ພາບປະກອບ: TTXVN)  

ຕາມຕົວເລກຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ໃນເດືອນ ມັງກອນ 2023, ຫວຽດນາມ ມີ 153 ໂຄງການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ໄດ້ສະໜອງໃໝ່, ດ້ວຍຍອດທຶນຈົດທະບຽນແມ່ນ 1,2 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 48,5% ກ່ຽວກັບຈຳນວນໂຄງການ ແລະ ຫຼາຍທົບ 3 ເທົ່າກ່ຽວກັບທຶນຈົດທະບຽນເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2022. ບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໄດ້ລົງທຶນເຂົ້າ 17 ຂະແໜງ ໃນຈຳນວນ 21 ຂະແໜງເສດຖະກິດ. ໃນນັ້ນ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ຜະລິດນຳໜ້າ ດ້ວຍເງິນລົງທຶນບັນລຸເກືອບ 719 ລ້ານ USD.

ໂດຍໄດ້ກວມເອົາກວ່າ 64% ທຶນ FDI ຈົດທະບຽນໃໝ່ຂອງທົ່ວປະເທດ, ແຂວງ ບັກຢາງ ໄດ້ດຶງດູດເງິນລົງທຶນເກືອບ 796 ລ້ານ USD, ຫຼາຍທົບ 12 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2022. ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຢືນອັນດັບທີ 2 ດ້ວຍ 50 ໂຄງການໃໝ່; ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນ ດົ່ງນາຍ, ບັກນິງ, ບ່າເຣີຍ - ວູງເຕົ່າ ຕາມລຳດັບ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານບຸນ ຕຽນກົງທີ່ເປັນເອກະລັກຢູ່ເຂດເກາະຮ່ານາມ

ງານບຸນ ຕຽນກົງທີ່ເປັນເອກະລັກຢູ່ເຂດເກາະຮ່ານາມ

ງານບຸນຕຽນກົງຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດເກາະຮ່ານາມເທດສະບານກວ໋າງອຽນແຂວງກວ໋າງນິງແຕ່ວັນທີ 5 ຫາວັນທີ 7 ເດືອນຈຽງໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນແຕ່ລະປີ. ງານບຸນເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູຄວາມງາມທາງດ້ານວັດທະນະທຳອັນເປັນປະເພນີ ກິນເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາກິນປາຄິດຮອດຄຸນນ້ຳຂອງຊາວເຂດປາກທະເລແບັກດັງ.
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