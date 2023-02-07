ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ດຶງດູດທຶນ FDI ກວ່າ 1,2 ຕື້ USD ໃນເດືອນ ມັງກອນ 2023
ຕາມຕົວເລກຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ໃນເດືອນ ມັງກອນ 2023, ຫວຽດນາມ ມີ 153 ໂຄງການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ໄດ້ສະໜອງໃໝ່, ດ້ວຍຍອດທຶນຈົດທະບຽນແມ່ນ 1,2 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 48,5% ກ່ຽວກັບຈຳນວນໂຄງການ ແລະ ຫຼາຍທົບ 3 ເທົ່າກ່ຽວກັບທຶນຈົດທະບຽນເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2022. ບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໄດ້ລົງທຶນເຂົ້າ 17 ຂະແໜງ ໃນຈຳນວນ 21 ຂະແໜງເສດຖະກິດ. ໃນນັ້ນ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ຜະລິດນຳໜ້າ ດ້ວຍເງິນລົງທຶນບັນລຸເກືອບ 719 ລ້ານ USD.
ໂດຍໄດ້ກວມເອົາກວ່າ 64% ທຶນ FDI ຈົດທະບຽນໃໝ່ຂອງທົ່ວປະເທດ, ແຂວງ ບັກຢາງ ໄດ້ດຶງດູດເງິນລົງທຶນເກືອບ 796 ລ້ານ USD, ຫຼາຍທົບ 12 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2022. ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຢືນອັນດັບທີ 2 ດ້ວຍ 50 ໂຄງການໃໝ່; ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນ ດົ່ງນາຍ, ບັກນິງ, ບ່າເຣີຍ - ວູງເຕົ່າ ຕາມລຳດັບ.