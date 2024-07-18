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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຍື່ນສະເໜີເອກະສານກ່ຽວກັບເຂດແດນໄຫຼ່ທະວີບ ເປີດກວ້າງຢູ່ເຂດທະເລຕາເວັນອອກກາງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2024 (ຕາມເວລາຝັ່ງທະເລຕາເວັນອອກຂອງ ອາເມລິກາ), ຢູ່ສຳນັກງານສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ຢູ່ ນິວຢອກ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໂດຍທ່ານ ຈິ້ງດຶກຫາຍ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ເປັນຫົວໜ້າ ໄດ້ຍື່ນສະເໜີເອກະສານກ່ຽວກັບເຂດແດນໄຫຼ່ທະວີບເປີດກວ້າງກວ່າ 200 ໄມທະເລຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ເຂດທະເລຕາເວັນອອກກາງ ໃຫ້ຄະນະກຳມະການ ເຂດແດນໄຫຼ່ທະວີບ ສປຊ (CLCS). ແລະ ກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບການຍື່ນສະເໜີເອກະສານດັ່ງກ່າວຂອງ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ຍື່ນສະເໜີເອກະສານ ກ່ຽວກັບເຂດແດນໄຫຼ່ທະວີບເປີດກວ້າງກວ່າ 200 ໄມທະເລ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ເຂດທະເລຕາເວັນອອກກາງ ໃຫ້ຄະນະ ກຳມະການ ເຂດແດນໄຫຼ່ທະວີບ ສປຊ (CLCS). ພາບ: ແທງຕ໋ວນ - ນັກຂ່າວ VNA ຢູ່ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ)

ຕາມນັກຂ່າວຂອງ​ສຳນັກ​ຂ່າວສານ​ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ​ນິວຢອກ ​ແລ້ວ, ການ​ຍື່ນສະເໜີເອກະສານ ກ່ຽວກັບ ເຂດແດນໄຫຼ່ທະວີບເປີດກວ້າງກວ່າ 200 ໄມທະເລ ​ແມ່ນ​ປະຕິບັດ​ສິດ ​ແລະ ພັນທະ​ຂອງ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ສະມາຊິກ ​ຂອງ​ສົນທິສັນຍາ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ທະ​ເລ​ປີ 1982 (UNCLOS), ​ໄດ້​ກຳນົດ​ໄວ້ໃນມາດຕາ 76 ຂອງ UNCLOS. ຕາມ​ນັ້ນ​ແລ້ວ, ​ເມື່ອ​ປະ​ເທດ​ແຄມ​ທະ​ເລ​ມີ​ເຂດ​ໄຫຼ່​ທະວີບ​ຍາວ​ເກີນ 200 ​ໄມ​ທະ​ເລ​ ຈາກ​ພື້ນຖານ​ການ​ຄິດ​ໄລ່​ຄວາມ​ກວ້າງ​ຂອງ​ເຂດ​ທະ​ເລ, ລັດ​ແຄມ​ທະ​ເລ​ຕ້ອງ​ຍື່ນ​ສະ​ເໜີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ ເຖິງ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ເຂດແດນ ໄຫຼ່ທະວີບ ສປຊ ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ ​ແລະ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສະ​ເໜີແນະ​ ກ່ຽວ​ກັບ​​ເຂດແດຍຂອງເຂດໄຫຼ່​ທະ​ວີບ​ເປີດກວ້າງ​.

ການຍື່ນສະເໜີເອກະສານກ່ຽວກັບເຂດແດນໄຫຼ່ທະວີບເປີດກວ້າງ ກວ່າ 200 ໄມທະເລ ຢູ່ເຂດທະເລຕາເວັນອອກກາງ ​ແມ່ນ​ການ​ຍື່ນ​ສະ​ເໜີ​ຄັ້ງ​ທີ 3 ຂອງ​ ຫວຽດນາມ. ​ເດືອນ ພຶດສະພາ 2009, ຫວຽດນາມ​ໄດ້​ຍື່ນ​ສະ​ເໜີ​ເອກະສານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຂດ​​ແດນ​ໄຫຼ່​ທະວີບ​ເປີດກວ້າງ​ກວ່າ 200 ​ໄມ​ທະ​ເລ​ ຢູ່​ເຂດ​ທະ​ເລ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ສ່ຽງເໜືອ ​ແລະ ຍື່ນ​ສະ​ເໜີ​ຮ່ວມ​ກັບ​ ມາ​ເລ​ເຊຍ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຂດ ​ແດນ​ໄຫຼ່​ທະວີບ​ເປີດກວ້າງ​ກວ່າ 200 ​ໄມ​ທະ​ເລ​ຢູ່​ເຂດທະ​ເລ​ຕາ​ເວັນ​ອອກສ່ຽງໃຕ້.

ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອກາດ​ນີ້, ທ່ານ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ ດັ້ງ​ຮວ່າງຢາງ ​ແລະ ຄະນະ​ປະຕິບັດງານຂອງ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ ຫວຽດນາມ ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຂອບ​ອົກ​ຂອບ​ໃຈ​ຕໍ່​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ຂອງ ສປຊ ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ ຫວຽດນາມ ​ໄດ້​ຍື່ນ​ສະ​ເໜີ​ເອກະສານ ຕາມ​ບັນດາ​ຂໍ້​ກຳນົດ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ຂອງ UNCLOS ​ແລະ CLCS.

ແລະ​ ກໍ່​ໃນ​ວັນ​ດຽວ​ກັນ, ຄະນະ​ປະຕິບັດງານຂອງ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຈົດໝາຍທາງການ​ເຖິງ​ທ່ານ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່ ສປຊ ​ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ຫຼັກ​ໝັ້ນ​ຂອງ ​ຫວຽດນາມ ​ກ່ຽວກັບເຫດການ ຟີ​ລິບ​ປິນ ​ຍື່ນສະເໜີເອກະສານກ່ຽວກັບເຂດ​ແດນ​ໄຫຼ່​ທະວີບ​ເປີດກວ້າງກວ່າ 200 ​ໄມ​ທະ​ເລ ​ຢູ່​ທະ​ເລ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ໃນ​ວັນ​ທີ 14 ມິຖຸນາ 2024./.

ປະຕິບັດ: VNA/VNP

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກົມການເມືອງປະກາດສະພາບສຸຂະພາບຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ

ກົມການເມືອງປະກາດສະພາບສຸຂະພາບຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ

ບຸລິມະສິດເວລາເພື່ອໃຫ້ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສຸມໃສ່ໃນການປິ່ນປົວຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ກົມການເມືອງໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ທ່ານ ໂຕເລີມ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານປະເທດ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການ.
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