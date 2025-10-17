ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນການເພີ່ມທະວີ, ປັບປຸງການພົວພັນທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ສະໜິດຕິດພັນກັບ ກຳປູເຈຍ ແລະ ລາວ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ລາວ ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ. ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ນຳໜ້າ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນການເພີ່ມທະວີ, ປັບປຸງການພົວພັນທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ສະໜິດຕິດພັນກັບ ກຳປູເຈຍ ແລະ ລາວ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 3 ປະເທດ ໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ບັນດາເນື້ອໃນການຮ່ວມມືຢ່າງແທດຈິງ ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງ 3 ປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ, ລວມມີ: ສືບຕໍ່ປັບປຸງ, ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນສາມັກຄີ, ສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງ 3 ປະເທດ, 3 ກອງທັບ, ຢືດໝັ້ນຕໍ່ຫຼັກໝັ້ນບໍ່ໃຫ້ກຳລັງທີ່ເປັນປໍລະປັກໃດ ນຳໃຊ້ຜືນແຜ່ນດິນຂອງປະເທດນີ້ ເພື່ອກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ປະເທດອື່ນ…; ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາຊາຍແດນ; ຍົກສູງຄວາມສາມາດສົມທົບກັນລະຫວ່າງກອງທັບ 3 ປະເທດໃນການຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆຈາກຄວາມໝັ້ນຄົງບໍ່ແມ່ນການທະຫານ; ຖືເປັນສຳຄັນການໂຄສະນາ, ສຶກສາໃຫ້ແກ່ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ, ພິເສດແມ່ນລຸ້ນໜຸ່ມກ່ຽວກັບຄວາມຈິງຂອງປະຫວັດສາດ, ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງ 3 ປະເທດທີ່ມີຕໍ່ພາລະກຳຂອງແຕ່ລະປະເທດ; ສືບຕໍ່ສົມທົບຫຼັກໝັ້ນລວມຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສ, ກົນໄກຫຼາຍຝ່າຍສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ; ຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ຕໍ່ບັນດາບັນຫາສາກົນ.