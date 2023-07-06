ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍລາວ ສ້າງວາລະສານເອເລັກໂຕນິກ ອາລຸນໃໝ່
ວັນທີ 5 ກໍລະກົດ, ທີ່ສຳນັກງານຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ໄດ້ຈັດພິທີມອບ - ຮັບວັດຖຸອຸປະກອນສ້າງໂຄງການ ວາລະສານເອເລັກໂຕນິກ ອາລຸນໃໝ່, ໂດຍວາລະສານກອມມູນິດ (ຫວຽດນາມ) ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດໂທລະຄົມກອງທັບ Viettel ອຸປະຖຳ. ກ່່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີມອບ - ຮັບ, ທ່ານ ເລຫາຍ, ຫົວໜ້າພະແນກເອເລັກໂຕນິກ ວາລະສານກອມມູນິດ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການສ້າງວາລະສານເອເລັກໂຕນິກ ອາລຸນໃໝ່, ອົງການທິດສະດີການເມືອງຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນທ່າອ່ຽງທີ່ເໝາະສົມກັບສື່ມວນຊົນທັນສະໄໝເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຊ່ວຍວາລະສານມີຫຼາຍ ພາຫະນະສື່ສານເພື່ອໂຄສະນາແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍຂອງພັກ, ລັດ ລາວ ເຖິງມະຫາຊົນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍກ່ວາອີກ. ວາລະສານກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຈະແບ່ງປັນບັນດາບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ວາລະສານເອເລັກໂຕນິກ ອາລຸນໃໝ່ ແລະ ຈະໜູນຊ່ວຍວາລະສານເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; ນີ້ຈະແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນ, ສ້າງພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ວາລະສານ ອາລຸນໃໝ່ ພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ເຊິ່ງພັກ ແລະ ລັດ ລາວ ມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ເລຫາຍ ໄດ້ມອບຄອມພິວເຕີ 10 ໜ່ວຍ, ກ້ອງຖ່າຍວີດີໂອ 2 ໜ່ວຍ ແລະ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ 2 ໜ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ວັນລາຕີ ຄຳວານວົງສາ, ຜູ້ຮັກສາການຫົວໜ້າບັນນາທິການວາລະສານ ອາລຸນໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍສ້າງວາລະສານເອເລັກໂຕນິກ.