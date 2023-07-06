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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍລາວ ສ້າງວາລະສານເອເລັກໂຕນິກ ອາລຸນໃໝ່

ກ່່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີມອບ - ຮັບ, ທ່ານ ເລຫາຍ, ຫົວໜ້າພະແນກເອເລັກໂຕນິກ ວາລະສານກອມມູນິດ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການສ້າງວາລະສານເອເລັກໂຕນິກ ອາລຸນໃໝ່
ພິທີມອບ - ຮັບຈັດຂຶ້ນຢູ່ ວຽງຈັນ. (ພາບ: Phạm Kiên/TTXVN)

ວັນທີ 5 ກໍລະກົດ, ທີ່ສຳນັກງານຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ໄດ້ຈັດພິທີມອບ - ຮັບວັດຖຸອຸປະກອນສ້າງໂຄງການ ວາລະສານເອເລັກໂຕນິກ ອາລຸນໃໝ່, ໂດຍວາລະສານກອມມູນິດ (ຫວຽດນາມ) ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດໂທລະຄົມກອງທັບ Viettel ອຸປະຖຳ. ກ່່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີມອບ - ຮັບ, ທ່ານ ເລຫາຍ, ຫົວໜ້າພະແນກເອເລັກໂຕນິກ ວາລະສານກອມມູນິດ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການສ້າງວາລະສານເອເລັກໂຕນິກ ອາລຸນໃໝ່, ອົງການທິດສະດີການເມືອງຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນທ່າອ່ຽງທີ່ເໝາະສົມກັບສື່ມວນຊົນທັນສະໄໝເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຊ່ວຍວາລະສານມີຫຼາຍ ພາຫະນະສື່ສານເພື່ອໂຄສະນາແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍຂອງພັກ, ລັດ ລາວ ເຖິງມະຫາຊົນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍກ່ວາອີກ. ວາລະສານກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຈະແບ່ງປັນບັນດາບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ວາລະສານເອເລັກໂຕນິກ ອາລຸນໃໝ່ ແລະ ຈະໜູນຊ່ວຍວາລະສານເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; ນີ້ຈະແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນ, ສ້າງພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ວາລະສານ ອາລຸນໃໝ່ ພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ເຊິ່ງພັກ ແລະ ລັດ ລາວ ມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ເລຫາຍ ໄດ້ມອບຄອມພິວເຕີ 10 ໜ່ວຍ, ກ້ອງຖ່າຍວີດີໂອ 2 ໜ່ວຍ ແລະ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ 2 ໜ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ວັນລາຕີ ຄຳວານວົງສາ, ຜູ້ຮັກສາການຫົວໜ້າບັນນາທິການວາລະສານ ອາລຸນໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍສ້າງວາລະສານເອເລັກໂຕນິກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ພາກ​ພື້ນ ສິງ​ກະ​ໂປ 2023 ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ພາກ​ພື້ນ ສິງ​ກະ​ໂປ 2023 ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ນີ້ແມ່ນປີທີ 7 ເວທີປາໄສໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ແລະ ເປັນປີທຳອິດໄດ້ຈັດຕັ້ງຢູ່ນອກປະເທດສິງກະໂປ, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ, ຊອກຫາກາລະໂອກາດຳເນີນທຸລະກິດແບບຍືນຍົງ
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