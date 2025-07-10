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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ວິທີເຂົ້າເຖິງກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດໃນ ອາຊຽນ ຢ່າງຮອບດ້ານ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະໂອ້ລົມສົນທະນາກັບຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ ສິດທິມະນຸດ
(ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ)

ວັນທີ 09 ກໍລະກົດ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 58 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ, ຢູ່ສູນກອງປະຊຸມ ກົວລາລຳເປີ, ປະເທດ ມາເລເຊຍ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ຈະເຂົ້າຮ່ວມບັນດາວາລະປະຊຸມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີລົງນາມໃນສັນຍາຮ່ວມມື ແລະ ເປັນມິດ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (TAC) ຂອງຄູ່ຮ່ວມມືຈຳນວນໜຶ່ງ.

        ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 08 ກໍລະກົດ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະໂອ້ລົມສົນທະນາກັບຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ ສິດທິມະນຸດ (AICHR) ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ບໍ່ມີອາວຸດນິວເຄຼຍ (SEANWFZ). 

        ທີ່ວາລະໂອ້ລົມສົນທະນາກັບຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ ສິດທິມະນຸດ, ທ່ານ ບຸຍແທັງເຊີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ, AICHR ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຄືຄວາມອຶດຫິວ, ທຸກຍາກ, ເງື່ອນໄຂເຮັດວຽກທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງເຕັກໂນໂລຊີຕໍ່ສິດທິມະນຸດ.

        ທີ່ກອງປະຊຸມ SEANWFZ, ທ່ານ ບຸຍແທັງເຊີນ ສະເໜີຕ້ອງສືບຕໍ່ຮັກສາວິວັດການເຈລະຈາຂອງ ອາຊຽນ ກັບບັນດາປະເທດກຳມະສິດອາວຸດນິວເຄຼຍ, ມຸ່ງໄປເຖິງເລື່ອງບັນດາປະເທດນີ້ເຂົ້າຮ່ວມການລົງນາມໃນອະນຸສັນຍາຂອງສັນຍາ SEANWFZ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຮຽກຮ້ອງເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕ່ໍ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຮຽກຮ້ອງເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕ່ໍ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ ກໍ່ເນັ້ນໜັ້ກເຖິງບັນດາບຸລິມະສິດ ໃນການຮ່ວມມືທີ່ແທ້ຈິງຄືການເຊື່ອມຕໍ່, ການຄຳ້ປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານ ສະບຽງອາຫານ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ການສຶກສາ, ການແພດສາທາລະນະສຸກ ແລະດິນຟ້າອາກາດ.
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