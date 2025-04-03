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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສາກົນໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຄ້າມະນຸດ ແລະ ອົບພະຍົບຢ່າງຜິດກົດໝາຍ

ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ອັງກິດ Yvette Cooper, 2 ຝ່າຍໄດ້ເປັນເອກະພາບຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເອກະສານທີ່ໄດ້ລົງນາມ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ເລືອງຕາມກວາງ ແລະ ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ອັງກິດ Yvette Cooper (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 31 ມີນາ, ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງເຂດຊາຍແດນຢູ່ ລອນດອນ, ປະເທດ ອັງກິດ, ທ່ານພົນເອກ ເລືອງຕາມກວາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ມີບັນດາການເຈລະຈາກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ອັງກິດ; ພົບປະ 2 ຝ່າຍກັບການນຳບັນດາອົງການປະຕິບັດກົດໝາຍບາງປະເທດ.

        ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ອັງກິດ Yvette Cooper, 2 ຝ່າຍໄດ້ເປັນເອກະພາບຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເອກະສານທີ່ໄດ້ລົງນາມ. ສິ້ນສຸດການພົບປະເຈລະຈາ, ລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້ລົງນາມໃນແຜນການກະທຳໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະຫວ່າງ 2 ກະຊວງ.

        ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ຝລັ່ງ Bruno Retailleau, 2 ຝ່າຍໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຈະຍູ້ແຮງການສ້າງບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງແຕ່ລະປະເທດໃຫ້ສົມບູນແບບ ສຳລັບຮ່າງ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດເຂົ້າ - ອອກເມືອງ ແລະ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳຂັ້ນລັດຖະບານກ່ຽວກັບການຮັບເອົາພົນລະເມືອງຢູ່ອາໄສຢ່າງຜິດກົດໝາຍຄືນໃໝ່.

        ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ເລືອງຕາມກວາງ ໄດ້ມີບັນດາການພົບປະ 2 ຝ່າຍກັບຫົວໜ້າອົງການປ້ອງກັນຊາຍແດນ ອັງກິດ ແລະ ການນຳອົງການປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງບັນດາປະເທດ, ຄື: ແອັດສະປາຍ, ອຽກລັງ… ເພື່ອຫັນບັນດາຂອບເຂດການຮ່ວມມືໃຫ້ເປັນລະອຽດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ຍີ່​ປຸ່ນ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ແຖວ​ໜ້າ​ຢ່າງ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍ

ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ຍີ່​ປຸ່ນ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ແຖວ​ໜ້າ​ຢ່າງ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືຍີ່ປຸ່ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ແມ່ນເພື່ອນມິດທີ່ຈິງຈັງ ແລະ ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມໃນວິວັດການພັດທະນາ.
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