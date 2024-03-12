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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຈະຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນໃຫ້ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອົງການ ຝລັ່ງ ໂກໂພນີ ຄັ້ງທີ 19

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການສົນທະນາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ອົງການ ຝລັ່ງ ໂກໂພນີ ແລະ ທ່ານນາງເລຂາທິການໃຫຍ່ ໃນການຊຸກຍູ້ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ຫຼາຍພາສາຢູ່ ສປຊ
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ (ພາບ:Hoài Thanh/TTXVN)

ຫວ່າງແລ້ວນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສົນທະນາກັບ ທ່ານນາງ Louise Mushikiwabo, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອົງການ ຝລັ່ງ ໂກໂພນີ.

ກອງປະຊຸມນີ້ໂດຍກຸ່ມເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ບັນດາປະເທດໃຊ້ພາສາ ຝລັ່ງ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ນິວຢອກ (ປະເທດ ອາເມລິກາ) ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານນາງ Louise Mushikiwabo ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງຄະນກຳມະການກ່ຽວກັບຖານະບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ ຂອງ ສປຊ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສາກົນ ຝລັ່ງ ໂກໂພນີ 20 ມີນາ ປະຈຳປີ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການສົນທະນາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ອົງການ ຝລັ່ງ ໂກໂພນີ ແລະ ທ່ານນາງເລຂາທິການໃຫຍ່ ໃນການຊຸກຍູ້ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ຫຼາຍພາສາຢູ່ ສປຊ; ສະໜັບສະໜູນເລື່ອງ ບັນດາປະເທດ ໃຊ້ພາສາ ຝລັ່ງ ແບ່ງປັນ ແລະ ສົມທົບກັນເພື່ອປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນວິວັດການກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອະນາຄົດ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງທົ່ວໂລກ ກໍ່ຄືບັນດາວິວັດການປຶກສາຫາລືອື່ນຢູ່ ສປຊ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອົງການ ຝລັ່ງ ໂກໂພນີ ຄັ້ງທີ 19 ຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

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