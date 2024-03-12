ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຈະຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນໃຫ້ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອົງການ ຝລັ່ງ ໂກໂພນີ ຄັ້ງທີ 19
ຫວ່າງແລ້ວນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສົນທະນາກັບ ທ່ານນາງ Louise Mushikiwabo, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອົງການ ຝລັ່ງ ໂກໂພນີ.
ກອງປະຊຸມນີ້ໂດຍກຸ່ມເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ບັນດາປະເທດໃຊ້ພາສາ ຝລັ່ງ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ນິວຢອກ (ປະເທດ ອາເມລິກາ) ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານນາງ Louise Mushikiwabo ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງຄະນກຳມະການກ່ຽວກັບຖານະບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ ຂອງ ສປຊ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສາກົນ ຝລັ່ງ ໂກໂພນີ 20 ມີນາ ປະຈຳປີ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການສົນທະນາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ອົງການ ຝລັ່ງ ໂກໂພນີ ແລະ ທ່ານນາງເລຂາທິການໃຫຍ່ ໃນການຊຸກຍູ້ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ຫຼາຍພາສາຢູ່ ສປຊ; ສະໜັບສະໜູນເລື່ອງ ບັນດາປະເທດ ໃຊ້ພາສາ ຝລັ່ງ ແບ່ງປັນ ແລະ ສົມທົບກັນເພື່ອປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນວິວັດການກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອະນາຄົດ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງທົ່ວໂລກ ກໍ່ຄືບັນດາວິວັດການປຶກສາຫາລືອື່ນຢູ່ ສປຊ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອົງການ ຝລັ່ງ ໂກໂພນີ ຄັ້ງທີ 19 ຈະມາເຖິງ.