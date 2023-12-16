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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ - ການາດາ ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານ

ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ການາດາ ໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸຍແທັງເຊີນ ຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ David Morrison (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 14 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງບັນດາບັນຫາທົ່ວໂລກ ການາດາ David Morrison.

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸຍແທັງເຊີນ ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ການາດາ ໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງ, ມຸ່ງໄປເຖິງເລື່ອງນຳການພົວພັນຂອງ 2 ປະເທດໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່. ທ່ານລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍ ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານ, ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກເຈລະຈາທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດ, ຄື: ສາທາລະນະສຸກ, ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ເຕັກໂນໂລຊີສະອາດ, ການຮ່ວມມືທ້ອງຖິ່ນ…

ສ່ວຍທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ David Morrison ຢືນຢັນວ່າ ການບຸລິມະສິດການຕ່າງປະເທດຂອງ ການາດາ ແມ່ນຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ, ໃນນັ້ນ, ການາດາ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືແຖວໜ້າ, ແມ່ນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ ການາດາ ກັບພາກພື້ນ. ທ່ານກໍ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ລວມມີ: ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ພະລັງງານສະອາດ, ການຮ່ວມມືຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດ, ການຮ່ວມມືດ້ານກະສິກຳ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນຫຼາຍ​ດ້ານ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ເບ​ນິນ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນຫຼາຍ​ດ້ານ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ເບ​ນິນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເບນິນ Olushegun Adjadi Bakari ທີ່ພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
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