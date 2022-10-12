ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບເລືອກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ສະພາສິດທິມະນຸດ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ
ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ປະກາດໝາກຜົນການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ ໄລຍະ 2023-2025. ພາບ: VNA
ຕາມນັກຂ່າວຈາກສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ), ໃນເວລາ 11 ໂມງ 45 ນາທີ ວັນທີ 11 ຕຸລາ 2022 (22 ໂມງ 45 ນາທີ ຂອງວັນດຽວກັນຢູ່ຫວຽດນາມ), ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບເລືອກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ສະພາສິດທິມະນຸດ ຂອງ ສປຊ ອາຍຸການ 2023-2025 ທີ່ກອງປະຊຸມຂອງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຄັ້ງທີ 77 ທີ່ນະຄອນ ນິວຢອກ (ສ ອາເມລິກາ).
ສະມາຊິກໃໝ່ 14 ທ່ານຂອງສະພາສິດທິມະນຸດຈະດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນເວລາ 3 ປີ, ເລີ່ມແຕ່ເດືອນມັງກອນປີ 2023.
ຜົນການເລືອກຕັ້ງສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ, ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຊຸກຍູ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິດທິມະນຸດ ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້, ເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຕີລາຄາສູງຈາກປະຊາຄົມໂລກ.
ດ້ວຍບົດບາດໃໝ່ຢູ່ສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ, ຫວຽດນາມ ຈະມີໂອກາດປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດທັງໝົດ ບົນພື້ນຖານພາວະວິໄສ, ຮ່ວມມື ແລະ ໂອ້ລົມສົນທະນາ.
ຫວຽດນາມຈະມີສຽງທີ່ໜັກແໜ້ນຍິ່ງຂຶ້ນ ໃນບັນດາບັນຫາສຳຄັນຂອງ ສປຊ ກໍ່ຄືຂອງປະຊາຄົມໂລກ, ເຊັ່ນ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍການກອງປະຊຸມ 2030 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ອົບພະຍົບ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຊຸກຍູ້ສິດຂອງແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ, ຄົນພິການ, ຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ, ຄົນອົບພະຍົບ, ໂດຍສະເພາະໃນວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳ ຫຼືການປະທະກັນດ້ວຍກຳລັງອາວຸດໃນທົ່ວໂລກ.
ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 2 ທີ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບເລືອກເຂົ້າເປັນສະພາສິດທິມະນຸດຂອງ ສປຊ.