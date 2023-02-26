ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກທົ່ວໂລກ
ວັນທີ 24 ກຸມພາ, ຢູ່ສໍານັກງານ ສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ນະຄອນ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ໄດ້ເຫັນດີ ຮັບຮອງເອົາ ມະຕິ 2 ສະບັບວ່າດ້ວຍແບບວິທີຈັດກອງປະຊຸມ ລະດັບສູງ ກ່ຽວກັບຄວາມພ້ອມປ້ອງກັນ ແລະ ຮັບມືກັບໂລກລະບາດ ແລະ ກອງປະຊຸມລະດັບສູງກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດວັນນະໂລກ ຊຶ່ງຄາດວ່າ ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນສັບປະດາຂັ້ນສູງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຊຸດທີ 78 ໃນເດືອນກັນຍາປີນີ້.
ໃນຖານະເປັນປະເທດຮັບຜິດຊອບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ເປັນປະເທດຫຼັກແຫຼ່ງຍົກ ອອກມະຕິສອງສະບັບດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການສົມທົບ ກັບບັນດາປະເທດ ຢ່າງຕັ້ງໜ້ານໍາພາວິວັດການເຈລະຈາ ເພື່ອໃຫ້ສະມັດຊາ ໃຫຍ່ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຮັບຮອງ ເອົາມະຕິສອງສະບັບດັ່ງກ່າວ.