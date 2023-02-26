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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກທົ່ວໂລກ

ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ໄດ້ເຫັນດີ ຮັບຮອງເອົາ ມະຕິ 2 ສະບັບວ່າດ້ວຍແບບວິທີຈັດກອງປະຊຸມ ລະດັບສູງ ກ່ຽວກັບຄວາມພ້ອມປ້ອງກັນ ແລະ ຮັບມືກັບໂລກລະບາດ ແລະ ກອງປະຊຸມລະດັບສູງກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດວັນນະໂລກ.
  ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຫວຽດນາມ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຫວຽດນາມປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ (ນັ່ງເບື້ອງຂວາ)  

ວັນທີ 24 ກຸມພາ, ຢູ່ສໍານັກງານ ສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ນະຄອນ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ໄດ້ເຫັນດີ ຮັບຮອງເອົາ ມະຕິ 2 ສະບັບວ່າດ້ວຍແບບວິທີຈັດກອງປະຊຸມ ລະດັບສູງ ກ່ຽວກັບຄວາມພ້ອມປ້ອງກັນ ແລະ ຮັບມືກັບໂລກລະບາດ ແລະ ກອງປະຊຸມລະດັບສູງກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດວັນນະໂລກ ຊຶ່ງຄາດວ່າ ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນສັບປະດາຂັ້ນສູງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຊຸດທີ 78 ໃນເດືອນກັນຍາປີນີ້.

ໃນຖານະເປັນປະເທດຮັບຜິດຊອບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ເປັນປະເທດຫຼັກແຫຼ່ງຍົກ ອອກມະຕິສອງສະບັບດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການສົມທົບ ກັບບັນດາປະເທດ ຢ່າງຕັ້ງໜ້ານໍາພາວິວັດການເຈລະຈາ ເພື່ອໃຫ້ສະມັດຊາ ໃຫຍ່ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຮັບຮອງ ເອົາມະຕິສອງສະບັບດັ່ງກ່າວ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ILO ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື

ຫວຽດນາມ ແລະ ILO ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20-24 ກຸມພາ, ທ່ານ ນາງ Chihoko Asada - Miyakawa, ຫົວໜ້າອົງການ ແຮງງານສາກົນ (ILO) ປະຈຳພາກພື້ນອາຊີ - ປາຊີຟິກ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອ ເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ ເພີ່ມທະວີ ການ ຮ່ວມມືແນໃສ່ຮັບປະກັນ ວຽກເຮັດງານທຳແບບຍືນຍົງຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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