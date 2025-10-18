ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມກົນໄກແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງ ອົງການການຄ້າໂລກ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກົນໄກກຳມະການອຸທອນຫຼາຍຝ່າຍຊົ່ວຄາວ ໄດ້ສົ່ງສານອັນໜັກແໜ້ນກ່ຽວກັບຄຳໜັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບລະບົບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍຕ້ອງອີງໃສ່ກົດໝາຍ. ໃນສະພາບການອົງການອຸທອນຂອງ ອົງການການຄ້າໂລກ, ເຊິ່ງໄດ້ເຄີຍຖືກຖືວ່າແມ່ນ “ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ” ຂອງອົງການການຄ້າທົ່ວໂລກ, ພວມຢຸດການເຄື່ອນໄຫວຊົ່ວຄາວນັ້ນ, ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກົນໄກກຳມະການອຸທອນຫຼາຍຝ່າຍຊົ່ວຄາວ ໄດ້ຮັບຖືວ່າ ແມ່ນການກະທຳທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັບວົງຄະນະຍາດສາກົນປັບປຸງພື້ນຖານຂອງລະບົບອົງການການຄ້າໂລກ, ປະກອບສ່ວນຮັກສາຄວາມເຊື່ອໜັ້ນ ແລະ ຄວາມສະຖຽນລະພາບໃຫ້ແກ່ ການຄ້າສາກົນ.
ກ່ຽວກັບດ້ານຍຸດທະສາດ. ການເຂົ້າຮ່ວມກົນໄກ ກຳມະການອຸທອນຫຼາຍຝ່າຍຊົ່ວຄາວ ໄດ້ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດ ແລະ ສຽງເວົ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບ ອົງການການຄ້າສາກົນ. ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງ, ກົນໄກກຳມະການອຸທອນຫຼາຍຝ່າຍຊົ່ວຄາວ ແມ່ນກົນໄກທີ່ໜອງເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ ແລະ ບັນດາຂະແໜງສົ່ງອອກສິນຄ້າ ຕໍ່ບັນດາສະພາບການຂັດແຍ່ງທາງການຄ້າທີ່ສັບສົນ.