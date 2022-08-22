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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຈຳນວນ 1.561 ຄົນໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ

ນັບແຕ່ພະຍາດໂຄວິດ-19ເລີ່ມແຜ່ລະບາດເປັນຕົ້ນມາ, ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ລວມທັງໝົດ 11.383.819 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີ 10.072.457 ຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີ.

ນັບແຕ່ພະຍາດໂຄວິດ-19ເລີ່ມແຜ່ລະບາດເປັນຕົ້ນມາ, ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ລວມທັງໝົດ 11.383.819 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີ 10.072.457 ຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີ.

    

ພາບປະກອບ

 ນັບແຕ່ເວລາ 17 ໂມງ 30 ນາທີຂອງວັນທີ 20 ສິງຫາ ຫາ 17 ໂມງ 30 ນາທີ ຂອງວັນທີ 21 ສິງຫາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນຈຳນວນ 1.561 ກໍລະນີ, ຫຼຸດລົງ 513 ກໍລະນີ ເມື່ອທຽບໃສ່ມື້ກ່ອນນັ້ນ. ໃນວັນທີ 21 ສິງຫານີ້, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ, ໃນຂະນະທີ່ຈຳນວນຄົນເຈັບທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີແມ່ນ 9.872 ກໍລະນີ.

           ເປັນອັນວ່າ, ນັບແຕ່ພະຍາດໂຄວິດ-19ເລີ່ມແຜ່ລະບາດເປັນຕົ້ນມາ, ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ລວມທັງໝົດ 11.383.819 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີ 10.072.457 ຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີ, ເສຍຊີວິດ 43.105 ຄົນ, ກວມ 0.4%.

        ປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ຍັງຖືກຈັດອັນດັບທີ 12/227 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນກ່ຽວກັບຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແລະ ຢືນອັນດັບທີ 112/227 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນກ່ຽວກັບອັດຕາຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ 1 ລ້ານຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຊີດ​ຊູ​ຄຸນ​ຄ່າ​ພາ​ສາ​ຫວຽດ​ ຜ່ານ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫ​ວ​ສອນ​ພາ​ສາຫວຽດ​ໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ເຊີດ​ຊູ​ຄຸນ​ຄ່າ​ພາ​ສາ​ຫວຽດ​ ຜ່ານ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫ​ວ​ສອນ​ພາ​ສາຫວຽດ​ໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ບັນດາຄູສອນພາສາຫວຽດ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ພ້ອມກັບຜູ້ຂຽນຮຽບຮຽງປຶ້ມແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການກ່ຽວກັບການສອນພາສາຫວຽດ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ຫວຽດນາມພວມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຜ່ານນັ້ນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເຊີດຊູພາສີ ຫວຽດ ໃນປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
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