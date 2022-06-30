ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 777 ຄົນໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ
ວັນທີ 29 ມິຖຸນານີ້, ຫວຽດນາມ ປະກາດມີຄົນເຈັບ 9.387 ຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີ. ປະຈຸບັນ, ຍອດຈຳນວນກໍລະນີໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີແມ່ນ 9.675.359 ກໍລະນີ.
ພາບປະກອບ
ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 777 ຄົນ. ນັບແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນການແຜ່ລະບາດເປັນຕົ້ນມາ, ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ລວມທັງໝົດ10.745.631 ຄົນ.
ວັນທີ 29 ມິຖຸນານີ້, ຫວຽດນາມ ປະກາດມີຄົນເຈັບ 9.387 ຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີ. ປະຈຸບັນ, ຍອດຈຳນວນກໍລະນີໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີແມ່ນ 9.675.359 ກໍລະນີ. ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກ ໂຄວິດ -19 ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ ທີ່ຜ່ານມາ.
ມາຮອດຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ມິຖຸນານີ້, ທົ່ວປະເທດໄດ້ສັກວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ 231.461.079 ໂດສ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)