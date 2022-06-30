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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 777 ຄົນໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ

ວັນທີ 29 ມິຖຸນານີ້, ຫວຽດນາມ ປະກາດມີຄົນເຈັບ 9.387 ຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີ. ປະຈຸບັນ, ຍອດຈຳນວນກໍລະນີໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີແມ່ນ 9.675.359 ກໍລະນີ,

ວັນທີ 29 ມິຖຸນານີ້, ຫວຽດນາມ ປະກາດມີຄົນເຈັບ 9.387 ຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີ. ປະຈຸບັນ, ຍອດຈຳນວນກໍລະນີໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີແມ່ນ 9.675.359 ກໍລະນີ.

    

ພາບປະກອບ

ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 777 ຄົນ. ນັບແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນການແຜ່ລະບາດເປັນຕົ້ນມາ, ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ລວມທັງໝົດ10.745.631 ຄົນ.

ວັນທີ 29 ມິຖຸນານີ້, ຫວຽດນາມ ປະກາດມີຄົນເຈັບ 9.387 ຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີ. ປະຈຸບັນ, ຍອດຈຳນວນກໍລະນີໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີແມ່ນ 9.675.359 ກໍລະນີ. ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກ ໂຄວິດ -19 ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ ທີ່ຜ່ານມາ.

    ມາຮອດຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ມິຖຸນານີ້, ທົ່ວປະເທດໄດ້ສັກວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ 231.461.079 ໂດສ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານວາງສະແດງ ຄວາມງາມຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລາວ

ງານວາງສະແດງ “ຄວາມງາມຂອງ ຫວຽດນາມ” ຢູ່ ລາວ

ພິທີເປີດງານວາງສະແດງດັ່ງກ່າວຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 18 ກໍລະກົດ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງ 2 ປະເທດ.
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