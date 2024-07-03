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ຂ່າວສານ

ສ​ປ​ປ. ເກົາ​ຫລີ ຍິງ​ທົ​ດ​ລອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ນຳ​ວິ​ຖີ​ຍຸດ​ທະ​ວິ​ທີ​ໃຫມ່

ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ, ສປປ.ເກົາຫລີ ໄດ້ຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟ Hwasong-11Da-4.5 ທີ່ສາມາດຍິງຫົວລູກປືນໃຫຍ່ໂດຍມີນ້ຳຫນັກ 4,5 ໂຕນ.
ໂທລະພາບ ສ.ເກົາຫຼີ ໃຫ້ຂ່າວກ່ຽວກັບການທົດລົງລູກສອນໄຟຂອງ ສປປ.ເກົາຫຼີ (ພາບ: Yonhap/TTXVN)
ວັນທີ 2 ກໍລະກົດ, ສື່ມວນຊົນ ສປປ. ເກົາຫລີ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະເທດນີ້ໄດ້ຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟນຳວິຖີຍຸດທະວີທີໃຫມ່ ມີຄວາມສາມາດຍິງຫົວລູກປືນຂະໜາດໃຫຍ່ສຸດ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ, ສປປ.ເກົາຫລີ ໄດ້ຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟ Hwasong-11Da-4.5 ທີ່ສາມາດຍິງຫົວລູກປືນໃຫຍ່ໂດຍມີນ້ຳຫນັກ 4,5 ໂຕນ. ການທົດລອງແມ່ນໄດ້ດຳເນີນກັບລູກສອນໄຟທີ່ຕິດຫົວລູກປືນໃຫຍ່ຈຳລອງເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມເປັນປົກກະຕິເມື່ອບິນ ແລະ ຄວາມຊັດເຈນເມື່ອຍິງຖືກເປົ້າໝາຍຢູ່ໄລຍະຍິງຍາວສຸດແມ່ນ 500 ກິໂລແມັດ ແລະ ຕ່ຳສຸດແມ່ນ 90 ກິໂລແມັດ. ຂ່າວຄາວດັ່ງກ່າວຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ ສປປ. ເກົາຫລີ ຈະດຳເນີນເຫດຍິງທົດລອງອີກຄັ້ງໃນເດືອນກໍລະກົດນີ້ ເພື່ອ “ຢັ້ງຢືນຈຸດລັກສະນະການບິນ, ຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຄວາມແຮງການລະເບີດຂອງຫົວລູກປືນໃຫຍ່ຢູ່ໄລຍະຍິງ 250 ກິໂລແມັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ Woo Won – shik

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ Woo Won – shik

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສ.ເກົາຫຼີ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ, ນະຄອນຫຼວງ ເຊີອູນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ Woo Won – shik.
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