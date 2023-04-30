ຂ່າວສານ
ສປຊ ແລະ ຕວກກີ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງທັນຍາຫານທະເລດຳ
ວັນທີ 28 ເມສາ, ທ່ານ Antonio Guterres ເລຂາທິການໃຫ່ຍ ສປຊ ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານປະທານນາທິບໍດີ ຕວກກີ Recep Tayyip Erdogan ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂໍ້ເລີ່ມທັນຍາຫານທະເລດຳ. ສອງທ່ານໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ “ວິທີການຮັບປະກັນການປົວແປງ, ເປີດກ້ວາງ ແລະ ຕໍ່ກຳນົດເວລາ” ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດສົ່ງອອກທັນຍາຫານຂອງ ຢູແກຼນ ຈາກ ທະເລດຳ ໂດຍປອດໄພ. ການນຳສອງຝ່າຍຍັງປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິທິເພີ່ມການສົ່ງອອກສະບຽງອາຫານ ແລະ ປຸ່ຍຂອງ ລັດເຊຍ ອອກສູ່ຕະຫຼາດໂລກ.
ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ສປຊ Antonio Guterres ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍສະບັບໜຶ່ງ ໄປຍັງປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ເພື່ອເຕື້ອງເຖິງບັນດາແນວຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບວິທີການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງທັນຍາຫານ. ບັນດາສານທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ກໍ່ໄດ້ສົ່ງໄປຍັງ ຢູແກຼນ ແລະ ຕວກກີ.