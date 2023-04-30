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ຂ່າວສານ

ສ​ປ​ຊ ແລະ ຕວກ​ກີ ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທັນ​ຍາ​ຫານ​ທະ​ເລ​ດຳ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ສປຊ Antonio Guterres ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍສະບັບໜຶ່ງ ໄປຍັງປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ເພື່ອເຕື້ອງເຖິງບັນດາແນວຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບວິທີການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງທັນຍາຫານ.
   ກຳປັ່ນຂົນສົ່ງທັນຍາຫານ ຢູ່ Istanbul, ຕວກກີ ວັນທີ 7/8/2022 (ພາບ: THX/TTXVN)  

ວັນທີ 28 ເມສາ, ທ່ານ Antonio Guterres ເລຂາທິການໃຫ່ຍ ສປຊ ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານປະທານນາທິບໍດີ ຕວກກີ Recep Tayyip Erdogan ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂໍ້ເລີ່ມທັນຍາຫານທະເລດຳ. ສອງທ່ານໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ “ວິທີການຮັບປະກັນການປົວແປງ, ເປີດກ້ວາງ ແລະ ຕໍ່ກຳນົດເວລາ” ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດສົ່ງອອກທັນຍາຫານຂອງ ຢູແກຼນ ຈາກ ທະເລດຳ ໂດຍປອດໄພ. ການນຳສອງຝ່າຍຍັງປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິທິເພີ່ມການສົ່ງອອກສະບຽງອາຫານ ແລະ ປຸ່ຍຂອງ ລັດເຊຍ ອອກສູ່ຕະຫຼາດໂລກ.

ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ສປຊ Antonio Guterres ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍສະບັບໜຶ່ງ ໄປຍັງປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ເພື່ອເຕື້ອງເຖິງບັນດາແນວຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບວິທີການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງທັນຍາຫານ. ບັນດາສານທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ກໍ່ໄດ້ສົ່ງໄປຍັງ ຢູແກຼນ ແລະ ຕວກກີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ​ປ​ປ ເກົາຫຼີ ກ່າວ​ເຕືອນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ-ສ.​ເກົາຫຼີ ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສະ​ພາບ​ຂາດ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ໜັກ​ໜ່ວງ​ຂຶ້ນ​ຕື່ມ

ສ​ປ​ປ ເກົາຫຼີ ກ່າວ​ເຕືອນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ-ສ.​ເກົາຫຼີ ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສະ​ພາບ​ຂາດ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ໜັກ​ໜ່ວງ​ຂຶ້ນ​ຕື່ມ

ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນລຸໄດ້ຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາເມລິກາ-ສ.ເກົາຫຼີ ເມື່ອວັນທີ 26 ເມສາ ທີ່ຜ່ານມາ ຈະເຮັດໃຫ້ສະພາບຂາດສະຖຽນລະພາບຮ້າຍແຮງກ່ວາ.
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