ຂ່າວສານ
ສປຊ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ໄທ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ
ທ່ານ Antonio Guterres ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສອງປະເທດເຮັດທຸກວິທີທາງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນລຸໄດ້ເມື່ອເດືອນ ຕຸລາ ຜ່ານມາ. ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະກຳມະການ ກາແດງ ສາກົນ (ICRC) ໄດ້ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ການປະທະກັນທີ່ເກີດຂຶ້ນຄືນໃໝ່ຢູ່ຊາຍແດນ ກຳປູເຈຍ - ໄທ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ 2 ປະເທດ ຈົ່ງລະງັບໃຈ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ.
ຢູ່ບາງກອກ, ທ່ານ ອະນຸທິນ ຊານວິຣະກູນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດຖະບານ ໄທ ພວມຕິດຕາມສະພາບການຜັນແປຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ໄດ້ຊີ້ນຳບັນດາອົງການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສົມທົບກັນ ແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ສາມັນຊົນ, ພ້ອມທັງກວດຄືນບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດແລະ ບາດເຈັບ. ໄທຈະມີການກະທຳຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມບັນດາຫຼັກການມະນຸດສະທຳເພື່ອປົກປ້ອງສາມັນຊົນ ແລະ ຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ລຽບຕາມຊາຍແດນ.
ສ່ວນທາງຝ່າຍ ກຳປູເຈຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Manet ເນັ້ນໜັກວ່າ ຈຸດສຸມແມ່ນວຽກງານປົກປ້ອງອະທິປະໄຕ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 08 ທັນວາ, ທ່ານນາງ Maly Socheata ໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກຳປູເຈຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຍ້ອນການຜັນແປປິນຂັ້ນໄດ, ນັບພັນຄອບຄົວຕ້ອງຍົກຍ້າຍໄປຍັງບ່ອນປອດໄພ ແລະ ມີໂຮງຮຽນປະມານ 377 ແຫ່ງ ຢູ່ 4 ແຂວງ ຊາຍແດນ ຕ້ອງປິດປະຕູຊົ່ວຄາວ.