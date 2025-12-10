Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ສ​ປ​ຊ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ໄທ ແລະ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ

ວັນທີ 8 ທັນວາ (ຕາມເວລາ ນິວຢອກ ອາເມລິກາ), ທ່ານ Stephane Dujarric ໂຄສົກ ສປຊ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານ Antonio Guterres ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ “ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນທີ່ສຸດ” ຕໍ່ການຜັນແປຫຼ້າສຸດລະຫວ່າງ ໄທ ແລະ ກຳປູເຈຍ.
ປະຊາຊົນຍົກຍ້າຍໄປຍັງບ່ອນປອດໄພ, ວັນທີ 8 ທັນວາ 2025 (ພາບ: Agence Kampuchea Press/REUTERS)

ທ່ານ Antonio Guterres ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສອງປະເທດເຮັດທຸກວິທີທາງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນລຸໄດ້ເມື່ອເດືອນ ຕຸລາ ຜ່ານມາ. ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະກຳມະການ ກາແດງ ສາກົນ (ICRC) ໄດ້ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ການປະທະກັນທີ່ເກີດຂຶ້ນຄືນໃໝ່ຢູ່ຊາຍແດນ ກຳປູເຈຍ - ໄທ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ 2 ປະເທດ ຈົ່ງລະງັບໃຈ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ.

ຢູ່ບາງກອກ, ທ່ານ ອະນຸທິນ ຊານວິຣະກູນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ  ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດຖະບານ ໄທ ພວມຕິດຕາມສະພາບການຜັນແປຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ໄດ້ຊີ້ນຳບັນດາອົງການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສົມທົບກັນ ແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ສາມັນຊົນ, ພ້ອມທັງກວດຄືນບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດແລະ ບາດເຈັບ.  ໄທຈະມີການກະທຳຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມບັນດາຫຼັກການມະນຸດສະທຳເພື່ອປົກປ້ອງສາມັນຊົນ ແລະ ຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ລຽບຕາມຊາຍແດນ.

ສ່ວນທາງຝ່າຍ ກຳປູເຈຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Manet ເນັ້ນໜັກວ່າ ຈຸດສຸມແມ່ນວຽກງານປົກປ້ອງອະທິປະໄຕ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 08 ທັນວາ, ທ່ານນາງ Maly Socheata ໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກຳປູເຈຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຍ້ອນການຜັນແປປິນຂັ້ນໄດ, ນັບພັນຄອບຄົວຕ້ອງຍົກຍ້າຍໄປຍັງບ່ອນປອດໄພ ແລະ ມີໂຮງຮຽນປະມານ 377 ແຫ່ງ ຢູ່ 4 ແຂວງ ຊາຍແດນ ຕ້ອງປິດປະຕູຊົ່ວຄາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

