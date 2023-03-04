ຂ່າວສານ ສປຊ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດຮັບຮອງເອົາສົນທິສັນຍາປົກປັກຮັກສາທະເລສາກົນ 04/03/2023 ວັນທີ 2 ມີນາ, ໃນສານທີ່ສົ່ງໄປຍັງບັນດານັກເຈລະຈາໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມລະຫວ່າງລັດຖະບານຄັ້ງທີ 6 (IGC6) ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20 ກຸມພາ ຫາ ວັນທີ 3 ມີນາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ໄດ້ເລັ່ງບັນດາປະເທດເຫັນດີເປັນເອະພາບຕໍ່ສົນທິສັນຍາແນໃສ່ປົກປັກຮັກສາເຂດທະເລສາກົນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres (ພາບ: TTXVN) ຕາມທ່ານ Antonio Guterres ແລ້ວບັນດາຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການເສຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊີວະນາໆພັນ ແລະ ມົນລະພິດ ພວມຮູ້ສຶກໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງໃນທົ່ວໂລກ, ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຫາເງິນລ້ຽງຊີບ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງມວນມະນຸດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຖ້າກອງປະຊຸມຮັບຮອງເອົາຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ແຮງກ້າ ແລະ ມີຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາ”, ໂລກອາດຈະບັນລຸໄດ້ບາດກ້າວຄຳສັນ, ຕ່າວປິ້ນທ່າອ່ຽງນີ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງບັນດາມະຫາສະໝຸດໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນຕໍ່ໆໄປ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)