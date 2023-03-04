Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສ​ປ​ຊ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ສົນທິສັນ​ຍາ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ທະ​ເລ​ສາ​ກົນ

ວັນທີ 2 ມີນາ, ໃນສານທີ່ສົ່ງໄປຍັງບັນດານັກເຈລະຈາໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມລະຫວ່າງລັດຖະບານຄັ້ງທີ 6 (IGC6) ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20 ກຸມພາ ຫາ ວັນທີ 3 ມີນາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ໄດ້ເລັ່ງບັນດາປະເທດເຫັນດີເປັນເອະພາບຕໍ່ສົນທິສັນຍາແນໃສ່ປົກປັກຮັກສາເຂດທະເລສາກົນ.
  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres (ພາບ: TTXVN)  
ຕາມທ່ານ Antonio Guterres ແລ້ວບັນດາຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການເສຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊີວະນາໆພັນ ແລະ ມົນລະພິດ ພວມຮູ້ສຶກໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງໃນທົ່ວໂລກ, ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຫາເງິນລ້ຽງຊີບ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງມວນມະນຸດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຖ້າກອງປະຊຸມຮັບຮອງເອົາຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ແຮງກ້າ ແລະ ມີຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາ”, ໂລກອາດຈະບັນລຸໄດ້ບາດກ້າວຄຳສັນ, ຕ່າວປິ້ນທ່າອ່ຽງນີ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງບັນດາມະຫາສະໝຸດໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນຕໍ່ໆໄປ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພ້ອມກັນປະຕິບັດລາຍການ ເດືອນ ມີນາ ເຂດຊາຍແດນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ ເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດຂ້ອຍ

ພ້ອມກັນປະຕິບັດລາຍການ “ເດືອນ ມີນາ ເຂດຊາຍແດນ” ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດຂ້ອຍ”

ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 64 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອທະຫານຊາຍແດນ (03 ມີນາ 1959 – 03 ມີນາ 2023) ແລະ ສະໜັບສະໜູນເດືອນຊາວໜຸ່ມ 2023.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top