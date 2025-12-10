ຂ່າວສານ
ສປຊ ຮຽກຮ້ອງລະດົມເງິນ 33 ຕື້ USD ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ 135 ລ້ານຄົນທີ່ຕ້ອງການໄດ້ຮັບຊ່ວຍເຫຼືອ
ຕາມອົງການ OCHA ແລ້ວ, ອົງການນີ້ຕ້ອງການເງິນຫຼາຍກວ່າ 4,1 ຕື້ USD ໃນປີ 2026 ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຊາວປາແລັດສະຕິນ 3 ລ້ານຄົນ; 2,9 ຕື້ USD ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຊູດັງ ທີ່ພວມຕົກເຂົ້າສູ່ວິກິດການອົບພະຍົບຄັ້ງໃຫຍ່ສຸດຢູ່ໂລກ ແລະ 2,8 ຕື້ USD ໃຫ້ແກ່ການຟື້ນຟູ ຊີຣີ ພາຍຫຼັງຖືກທຳລາຍຈາກສົງຄາມມາຫຼາຍປີ.
ຕາມການຄາດຄະເນຂອງ ສປຊ ແລ້ວ, ມີປະຊາຊົນປະມານ 240 ລ້ານຄົນຢູ່ບັນດາເຂດເກີດການປະທະກັນ, ໂລກພະຍາດ, ໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ພວມຕ້ອງການໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ່ວນ. ໃນປີ 2025 ນີ້, ສປຊ ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພຽງ 12 ຕື້ USD ເທົ່ານັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ຈຳນວນເງິນຕ້ອງການແມ່ນກວ່າ 45 ຕື້ USD. ນີ້ກໍແມ່ນຈຳນວນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈຳປີທີ່ຕ່ຳທີ່ສຸດ ເຊິ່ງອົງການຫຼາຍຝ່າຍໃຫຍ່ສຸດຂອງໂລກນີ້ໄດ້ຮັບໃນທົດສະວັດຜ່ານມາ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ພຽງ 98 ລ້ານຄົນເທົ່ານັ້ນ, ໜ້ອຍກວ່າປີກາຍນີ້ແມ່ນກວ່າ 25 ລ້ານຄົນ.